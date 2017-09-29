Ученики благовещенского лицея помогли детдомовцам

В детский дом в селе Дмитриевка приехал кукольный театр. Для воспитанников детдома это всегда праздник, а в этот раз детям к тому же привезли подарки. Их собрали ученики 11-го лицея. Как говорят сами организаторы, их цель – приехать и подарить радость.

Ещё два года назад в детский дом часто приезжали театралы, музыканты и другие. Но, сейчас эти визиты стали реже. Детей вывозят на другие площадки. Спектакль амурских артистов воспитанники учреждения посмотрели на одном дыхании. Ребята не хотели уходить даже после того, как с ними попрощались.

Кукольную постановку организовала мама учеников 11-го лицея. Артисты под руководством часто выступают в социальных учреждениях. Это выступление решили организовать после того, как в лицее начали собирать вещи для воспитанников.

«Мы принесли вещи. Я просто подумала – я могу ещё. Почему бы не сказать об этом, чтобы дети увидели. Главная цель – просто приехать и подарить радость. Дети везде одинаковые. Они все любят побаловаться, пошалить. Вот такая поучительная история на гусях. Перенесли человеческие образы уже на куклу. Где-то они себя видят в этих куклах», – рассказала мама учеников благовещенского лицея № 11 Елена Бреус.

Сами ученики в детский дом не поехали. Но они принесли одежду, канцелярские товары и игрушки для сверстников, у которых нет родителей.

«Я думаю, это дело принципа настоящего мужчины. Он должен помогать всем и помогать тем, кто нуждается в твоей помощи. Нам ведь родители покупают новые вещи, а детский дом в одном и том же должен ходить? Это как-то неправильно», – высказался ученик лицея № 11 Кирилл Латкин.

«Они такие же как и мы, нужно, чтобы они чувствовали себя хорошо. Что у них есть друзья, что о них заботятся», – поделилась ученица лицея № 11 Злата Желябовская.

В этот раз в дмитриевский детский дом привезли 40 пакетов с подарками. Хоть машины с презентами приходят сюда часто, такое внимание для этих детей все равно важнее.