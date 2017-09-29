На Бурейском водохранилище спасли потерявшегося рыбака

Утром 29 сентября на телефон дежурной смены поисково-спасательного поста поселка Талакан поступил звонок о том, что на Бурейском водохранилище пропал рыбак. Мужчина накануне выехал на рыбалку и, плохо ориентируясь на местности, заблудился. Бензин в лодочном моторе закончился, из-за непогоды лодку накрыло волной и промокшему от дождя рыбаку пришлось заночевать на берегу.

Получив сообщение о потерявшемся, трое спасателей поисково-спасательного поста поселка Талакан незамедлительно вышли на катере на его поиски. Отыскать рыбака в кратчайшие сроки на водохранилище помог телефон. Мужчина рассказал спасателям о путешествии и по описанию маршрута его движения специалисты установили ориентировочное местонахождение потерявшегося.

Выяснить всю необходимую информацию спасателям удалось вовремя, батарея на телефоне рыбака села. Продолжили поиски они уже без связи, подавая звуковые сигналы. Затрудняла работу плохая видимость из-за мокрого снега и тумана.

В итоге спасатели обнаружили промокшего и замёрзшего мужчину. Они оказали рыбаку первую помощь, отогрели и эвакуировали в поселок Талакан. Как выяснилось позже, мужчина оказался более чем в 30 километрах от места выхода на рыбалку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.