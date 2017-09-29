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29сентября
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сегодня, 19:17 19

Поездка по будущему мосту через Амур обойдется в сумму от 2 до 4 тысяч рублей

Поездка по будущему мосту через Амур обойдется в сумму от 2 до 4 тысяч рублей

Чтобы проехать в Китай по мосту через Амур, физические лица заплатят 2 тысячи рублей, а юридические – примерно 4. Такие цифры назвали на заседании штаба по строительству моста, оно прошло 29 сентября на берегу Амура. Там же обсудили темпы стройки. Оказалось, что строители немного отстают от графика работ.

О том, как обстоят дела на международной стройке, отчитался подрядчик. Автомобили, по планам, поедут в Китай по мосту уже через два года. Первую сваю «международных ворот» забили в конце прошлого года. Сейчас строители говорят о некотором отставании, которое было вызвано возникшей необходимостью проведения испытаний фундаментов. Губернатор такими результатами недоволен.

«Мне нужно понимание, насколько вы усиливаетесь людьми, насколько вы усиливаетесь техникой, и сроки, в которые вы хотите наверстывать это упущение, которое вы допустили», – сказал подрядчику Александр Козлов.

Руководитель обособленного подразделения АО УСК «Мост» в Благовещенске Алексей Ионенко рассказал о том, что возводимое сооружение представляет собой сталежелезобетонный мост на 10 опорах на буронабивных столбах. Пять опор расположатся на российской стороне, пять – на китайской. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина переправы составит более одного километра.

Пока на строительной площадке моста в Китай идут подготовительные работы. На российской стороне должны воздвигнуть пять опор – три в воде и две на суше. Из них практически готова только одна. У остальных идет подготовка основания опоры.

Возводить пятую опору в русле Амура начнут весной. А отставание по графику компания-застройщик обещает ликвидировать до нового года. Примерно теми же темпами идут работы в Китае.

Параллельно строится сталежелезобетонный мост длиной свыше 270 метров через протоку Каникурганскую, он базируется на пяти сборно-монолитных железобетонных опорах. В итоге мосты на российской стороне будут соединены в одно сооружение. В настоящее время строители ведут работы на опорах обоих мостов.

Амурское правительство уже подсчитывает, сколько будет стоить поездка в Хэйхэ на своем транспорте. При этом вместимость автомобилей не должна превышать восемь мест. Предполагается, что физические лица будут платить за переправу примерно 2 тысячи рублей, а юридические – 4. Возможно, тарифы снизят.

«На разных этапах, в разный период времени функционирования моста будут применяться разные тарифы. Для чего это нужно – для того, чтобы набрать проектную мощность по трафику, по пассажирообороту и по грузообороту, для того, чтобы привлечь в этот международный коридор грузы и пассажиров, поэтому тарифы могут быть и низкими», – рассказала первый зампред правительства Амурской области Марина Дедюшко.

Пункт пропуска на мосту построят, когда сооружение будет готово. Без него автомобильное движение в КНР не начнется. Сейчас амурская сторона оформляет все необходимые документы, улаживает юридическую сторону вопроса. Как идет строительство, Александр Козлов будет проверять каждый месяц. Ведь уже летом мост должен приобрести свои очертания.

Под мост тем временем готовят инфраструктуру. Это 13,5 километра подъездных дорог, транспортная развязка, виадук, несколько проходов для сельхозтехники на поля, а также мост через протоку. Дата сдачи такого масштабного проекта – декабрь 2019 года.

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#Китай #областная власть #строительство

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Немо

    Немо
    2 часа назад

    А потом весь поток машин, в том числе грузовых, на мост и обратно пойдут через зейский мост. Сейчас уже видно, что у него недостаточная пропускная способность в часы нагрузки. А что будет с пуском международного моста через Амур? Коллапс. Зато стоимость уже подсчитали. Это по-нашему. Интересно, китайцы тоже подсчитали, сколько будет стоить проезд по их части моста?

  • libra

    libra
    2 часа назад

    на сколько я знаю чтоб передвигаться на авто в Китае нужны китайские права. или что-то изменилось!?

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    дорого, не поеду

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Немо

    А потом весь поток машин, в том числе грузовых, на мост и обратно пойдут через зейский мост. Сейчас уже видно, что у него недостаточная пропускная способность в часы нагрузки. А что будет с пуском международного моста через Амур? Коллапс. Зато стоимость уже подсчитали. Это по-нашему. Интересно, китайцы тоже подсчитали, сколько будет стоить проезд по их части моста?



    Грузовые большей частью пойдут в Белогорск,там все таки крупная ж д станция,а у нас-даже поезда не ходят в Благу,одни полуприцепы какие-то!

  • 55

    55
    1 час назад

    Бодряк опять херню сморозил. Юрлица на машинах не ездиют, а их могут только представлять физлица. Вывод очевиден. Далее, нахер мне такая цена как на пуме, даже выше в одну сторону. Инфантильный дейбилизм прогрессирует.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Интересно на нашей стороне 2тыс. выезд, а въезд? А по китайской половине моста сколько?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    55

    Бодряк опять херню сморозил. Юрлица на машинах не ездиют, а их могут только представлять физлица. Вывод очевиден. Далее, нахер мне такая цена как на пуме, даже выше в одну сторону. Инфантильный дейбилизм прогрессирует.



  • nerro

    nerro
    1 час назад

    2 тыс с человека или с машины (а в ней 8 человек)?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Вообще даром! Да 10 косарей с носа чтобы было что запихнуть в одно место...

  • 55

    55
    1 час назад

    nerro2 тыс с человека или с машины (а в ней 8 человек)?


    Ну ясно же написано "физические лица будут платить...". Значит с каждого. Бодряковый мост получается нахер не нужен.

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    Надо брать за килограммы. 1 кг = 2 рубля. С человека в 75 кг - 150 рублей, автомобиль 2 тонны - 2000 рублей. Все по честному ))))

  • КП

    КП
    1 час назад

    PAM

    Надо брать за килограммы. 1 кг = 2 рубля. С человека в 75 кг - 150 рублей, автомобиль 2 тонны - 2000 рублей. Все по честному ))))



    Чего то я ржу. У кого то опять "медвежья болезнь".



  • PAM

    PAM
    55 минут назад

    КП

    PAM

    Надо брать за килограммы. 1 кг = 2 рубля. С человека в 75 кг - 150 рублей, автомобиль 2 тонны - 2000 рублей. Все по честному ))))



    Чего то я ржу. У кого то опять "медвежья болезнь".



    Включите логику. Мост -> весовой контроль -> плата за килограммы. Зачем людей пересчитывать, когда их можно просто взвесить в автомобиле

  • Kim

    Kim
    39 минут назад

    а я на лисапеде туда попру,скоса стоить будет???Вот оно окно в системе,лисапед!!!

  • КП

    КП
    38 минут назад

    PAM

    КП

    PAM

    Надо брать за килограммы. 1 кг = 2 рубля. С человека в 75 кг - 150 рублей, автомобиль 2 тонны - 2000 рублей. Все по честному ))))



    Чего то я ржу. У кого то опять "медвежья болезнь".



    Включите логику. Мост -> весовой контроль -> плата за килограммы. Зачем людей пересчитывать, когда их можно просто взвесить в автомобиле



    В таких инфраструктурных проектах как мост плата должна покрывать только затраты на обслуживание. Какая-то прибыль, возврат капиталовложении, то всё это бред. Он приносит прибыль не материальную. Т.е. прибыль приносит кто-то другой, а сам мост служит тем самым элементом инфраструктуры. Но так как у нас ВТО, отсутствие внятной экономической политики, то можно и 2 и 4 тысячи проезд делать. Не страшно. Отсутствие протекционизма заменяется алчностью чиновников на местах.



  • Крылья

    Крылья
    37 минут назад

    Посмеялась. НИИ, что делал проект моста, заказывал моей у агентству исследование, сколько амурчане готовы платить за проезд по мосту. Там в графах даже суммы такой - 2000 рублей - не было. Было 200, 500, 700, 1000 и более 1000. Откуда 4 тыщ ? Через "Амурассо" дешевле

  • бабаяга

    бабаяга
    25 минут назад

    так мосчта еще нет-че там нам за цены обьявляют?

  • anschutka

    anschutka
    2 минуты назад

    Стесняюсь спросить, а цена проезда в одну строну?

    И ничего у владельцев моста не треснет, не?

  • Beverly

    Beverly
    2 минуты назад

    Вы вначале постройте, а потом уже доходы пилите! Не факт, что не будет как в ЕАО, пол-моста китайцы сделали, а у нас конь не валялся. так и стоит половина. Русские совсем разучились что-либо делать

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