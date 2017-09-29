Поездка по будущему мосту через Амур обойдется в сумму от 2 до 4 тысяч рублей

Чтобы проехать в Китай по мосту через Амур, физические лица заплатят 2 тысячи рублей, а юридические – примерно 4. Такие цифры назвали на заседании штаба по строительству моста, оно прошло 29 сентября на берегу Амура. Там же обсудили темпы стройки. Оказалось, что строители немного отстают от графика работ.

О том, как обстоят дела на международной стройке, отчитался подрядчик. Автомобили, по планам, поедут в Китай по мосту уже через два года. Первую сваю «международных ворот» забили в конце прошлого года. Сейчас строители говорят о некотором отставании, которое было вызвано возникшей необходимостью проведения испытаний фундаментов. Губернатор такими результатами недоволен.

«Мне нужно понимание, насколько вы усиливаетесь людьми, насколько вы усиливаетесь техникой, и сроки, в которые вы хотите наверстывать это упущение, которое вы допустили», – сказал подрядчику Александр Козлов.

Руководитель обособленного подразделения АО УСК «Мост» в Благовещенске Алексей Ионенко рассказал о том, что возводимое сооружение представляет собой сталежелезобетонный мост на 10 опорах на буронабивных столбах. Пять опор расположатся на российской стороне, пять – на китайской. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина переправы составит более одного километра.

Пока на строительной площадке моста в Китай идут подготовительные работы. На российской стороне должны воздвигнуть пять опор – три в воде и две на суше. Из них практически готова только одна. У остальных идет подготовка основания опоры.

Возводить пятую опору в русле Амура начнут весной. А отставание по графику компания-застройщик обещает ликвидировать до нового года. Примерно теми же темпами идут работы в Китае.

Параллельно строится сталежелезобетонный мост длиной свыше 270 метров через протоку Каникурганскую, он базируется на пяти сборно-монолитных железобетонных опорах. В итоге мосты на российской стороне будут соединены в одно сооружение. В настоящее время строители ведут работы на опорах обоих мостов.

Амурское правительство уже подсчитывает, сколько будет стоить поездка в Хэйхэ на своем транспорте. При этом вместимость автомобилей не должна превышать восемь мест. Предполагается, что физические лица будут платить за переправу примерно 2 тысячи рублей, а юридические – 4. Возможно, тарифы снизят.

«На разных этапах, в разный период времени функционирования моста будут применяться разные тарифы. Для чего это нужно – для того, чтобы набрать проектную мощность по трафику, по пассажирообороту и по грузообороту, для того, чтобы привлечь в этот международный коридор грузы и пассажиров, поэтому тарифы могут быть и низкими», – рассказала первый зампред правительства Амурской области Марина Дедюшко.

Пункт пропуска на мосту построят, когда сооружение будет готово. Без него автомобильное движение в КНР не начнется. Сейчас амурская сторона оформляет все необходимые документы, улаживает юридическую сторону вопроса. Как идет строительство, Александр Козлов будет проверять каждый месяц. Ведь уже летом мост должен приобрести свои очертания.

Под мост тем временем готовят инфраструктуру. Это 13,5 километра подъездных дорог, транспортная развязка, виадук, несколько проходов для сельхозтехники на поля, а также мост через протоку. Дата сдачи такого масштабного проекта – декабрь 2019 года.