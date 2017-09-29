В Благовещенске до сих пор не решили, что делать с троллейбусами

Троллейбусные линии ликвидировали в Благовещенске год назад. В октябре 2016 года мэр Валентина Калита заявила, что время троллейбусов прошло. Жители города сами сделали выбор в пользу частного транспорта и автобусов.

Как сообщало Амур.инфо, после ликвидации троллейбусного депо «рогатые» отдали в ГСТК. Но предприятию транспорт оказался не нужен, его попытались продать в другие города по сниженным ценам, но им никто не заинтересовался.

В итоге 14 машин до сих пор стоят на территории бывшего троллейбусного управления и ждут своего часа. «Решение по дальнейшему их использованию пока не принято, на сегодня они находятся на хранении», – сообщили в администрации города.

Как рассказали в мэрии, в имущественный комплекс троллейбусного управления входили производственная база, расположенная на улице Тенистой, 103, общей площадью 27 594 квадратных метра, опоры контактной сети и контактная сеть, тяговые подстанции, 14 троллейбусов, 9 автобусов и хозяйственный автотранспорт.

Это имущество является собственностью города, и ранее оно находилось в оперативном управлении МП «Троллейбусное управление». Муниципальное казенное предприятие ГСТК, к которому было присоединено троллейбусное управление, реорганизовали, чтобы предотвратить банкротство МП, и имущество передали в оперативное управление ГСТК. Сейчас оно используется в работе предприятия.

«Опоры контактной сети используются для размещения сетей наружного освещения. Автобусы в количестве 9 единиц переданы в оперативное управление МП "Автоколонна 1275" и используются предприятием для обслуживания муниципальных маршрутов», – добавили в мэрии.

Что касается сотрудников, работавших когда-то в троллейбусном депо, то, по информации администрации, большая их часть была трудоустроена в структурных подразделениях ГСТК, часть переведена в «Автоколонну 1275». Некоторые уволились по собственному желанию в связи с трудоустройством в другие организации Благовещенска либо вышли на пенсию.