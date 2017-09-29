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29сентября
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В Амурский педколледж поступили 13 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья

В Амурский педколледж поступили 13 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья
Фото: www.r-19.ru

Амурский педагогический колледж в этом году принял 13 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Такую форму обучения здесь практикуют с 1996 года. В колледже ребятам предлагают сразу две специальности: декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и прикладная информатика.

Последнюю специальность чаще всего выбирают студенты с проблемами опорно-двигательного аппарата и те, кто вынужден передвигаться на инвалидной коляске. На более творческую специальность идут, как правило, люди с ограничением по слуху. Обучение длится от 2 до 4 лет.

Студенты педколледжа с ограниченными возможностями здоровья получают среднее образование отдельно от других учеников. Для их удобства учебное заведение оборудовано пандусами и специальными поручнями. Сейчас в колледже обучается 46 будущих педагогов с ограничениями по здоровью. Причём с каждым годом их число не уменьшается.

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#здоровье #образование #ссузы

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    53 минуты назад

    Обе специальности не педагогические.

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