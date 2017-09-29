Капитальный ремонт в развлекательном центре «Харбин» вышел на финишную прямую

В развлекательном центре «Харбин» в микрорайоне идёт капитальный ремонт. После него в «Харбине» по-прежнему будет работать кинозал, а на первом этаже оборудуют студии для занятий танцами, музыкой, театральным искусством и айкидо. Всё это коллективы Общественно-культурного центра. Капитальные работы в здании уже завершены.

Бригада из десяти человек трудится ежедневно, чтобы привести в порядок часть первого этажа бывшего кинотеатра ныне культурного центра «Харбин». Здесь будут работать танцевальная, театральная и музыкальная студии и секция айкидо. Место для детских кружков выбрали не случайно – чтобы ребятам, живущим в микрорайоне, не приходилось ездить на занятия.

«На сегодняшний момент полностью снесены все гипсокартонные стены, разделяющие помещение на маленькие кабинеты. Положены капитальные стены из кирпича, заштукатурены стены. Сейчас идут отделочные работы, останется покрасить стены, после чего будем пол стелить», – сказала заведующая культурным центром «Харбин» Елена Мосиенко.

Здание «Харбина» построили в 80-е годы. Тогда там был одноимённый кинотеатр. В 90-е помещения сдавали в аренду под ночные клубы и казино. В 2015-м здание, принадлежащее муниципалитету, передали в собственность Общественно-культурному центру. В прошлом году новые хозяева полностью поменяли крышу. Работы обошлись в 7 миллионов рублей.

К капитальному ремонту внутри здания приступили две с половиной недели назад. Сколько средств на это уйдет, руководство ещё не подсчитывало.

Пока рабочие готовят помещение для занятий и раздевалки, юные певцы, актёры и танцоры продолжают заниматься на втором этаже. Ремонт не стал помехой и для кинопоказов. В «Харбине» продолжает работать кинотеатр. Правда, сеансы теперь проводятся только в одном зале. Второй готовят к реконструкции.

«В перспективе в нашем центре открыть концертный зал, чтобы дети могли выступать здесь же, где они и занимаются, для жителей нашего города. Конечно, мы хотим здесь открыть студию изобразительного творчества, студию по декоративно-прикладному творчеству. Чем дальше будет проходить наша реконструкция, тем больше будем студий мы открывать», – отметила заведующая культурным центром «Харбин» Елена Мосиенко.

Но это только планы, и о конкретных сроках их воплощения в культурном центре не говорят. Но уже через неделю около ста ребят отпразднуют новоселье в отремонтированных помещениях «Харбина».