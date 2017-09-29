В Амурском музее открылась художественная выставка с инсталляциями

Молодые художники из творческого объединения «Подвал» открыли выставку инсталляций «Город. Объект. Метафора». Мероприятие прошло во дворе Амурского областного краеведческого музея.

Выставка стала не просто экспозицией работ, на ней авторы подняли многие волнующие их вопросы о внешнем виде Благовещенска: о холодной «имперской» набережной, нехватке зеленых насаждений и непоследовательной архитектурной застройке.

Благовещенская группа «Маленькое красное дерево» – старожил городского стрита. Музыканты часто играют на улицах и видят, как они меняются. Говорят, что с годами городская среда стала лучше.

«По сути, деньги у людей появились. Стали что-то организовывать. Жить стало чуть полегче – по сравнению с 90-ми, когда я начинал свою деятельность», – рассказал лидер группы Михаил Курлапов.

Молодые художники из культурного центра «Подвал-04» – по роду деятельности настоящие перфекционисты. Их задача – с помощью современного искусства показать, в каком направлении городская среда должна развиваться. И здесь есть, куда двигаться.

«В основном вынесли проблемы нашего города. Проблему экологии, мусора, расклейки объявлений. В общем, интересно у нас тут. И инсталляции есть», – рассказала организатор выставки «Город. Объект. Метафора» Анна Максименко.

В выставке «Город. Объект. Метафора» приняли участие 12 молодых художников. Например, граффитист Антон Черноок очистил город от объявлений и сделал инсталляцию о том, как безграмотная несанкционированная реклама портит городской облик. Николай Рыбак показал проблему мусора – как на улицах, так и в головах. Андрей Печерский и Григорий Коваленко мечтают о зеленых скверах – они соорудили уютный лабиринт. Зелени не хватает даже на набережной – она, по мнению художников, выстроена в холодном, имперском стиле. Нехватка комфортной среды загоняет молодежь в виртуальное пространство. А хотелось бы наоборот. И событий побольше.

Познакомиться с городскими арт-объектами и найти новые смыслы могут все желающие. Выставка во дворе краеведческого музея будет работать до 1 октября.

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