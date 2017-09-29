На Новотроицком шоссе серьезно пострадал таксист

29 сентября во второй половине дня произошло серьезное ДТП недалеко от Чигиринского озера. На 5-м километре Новотроицкого шоссе в Благовещенске столкнулись автомобиль такси и большегруз. В результате серьезно пострадал водитель легкового авто.

Машина такси двигалась со стороны города по крайней правой полосе, грузовик – за ней следом, но по крайней левой полосе. Со слов корреспондента ИА «Сканер», таксист в какой-то момент выкрутил руль влево, пытаясь развернуться. Причем сделал он это через двойную сплошную, не перестраиваясь на левую полосу.

«Таксист развернулся прямо перед грузовиком. В итоге прогремел удар. Автомобиль такси слетел с дороги в кювет. Повреждения у автомобиля оказались масштабные, машина практически уничтожена. А большегруз повредил только переднюю часть», – рассказал корреспондент ИА «Сканер».

В легковушке таксист находился один. Он получил серьезные травмы, его увезли на автомобиле скорой помощи в больницу.