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29сентября
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На Новотроицком шоссе серьезно пострадал таксист

На Новотроицком шоссе серьезно пострадал таксист

29 сентября во второй половине дня произошло серьезное ДТП недалеко от Чигиринского озера. На 5-м километре Новотроицкого шоссе в Благовещенске столкнулись автомобиль такси и большегруз. В результате серьезно пострадал водитель легкового авто.

Машина такси двигалась со стороны города по крайней правой полосе, грузовик – за ней следом, но по крайней левой полосе. Со слов корреспондента ИА «Сканер», таксист в какой-то момент выкрутил руль влево, пытаясь развернуться. Причем сделал он это через двойную сплошную, не перестраиваясь на левую полосу.

«Таксист развернулся прямо перед грузовиком. В итоге прогремел удар. Автомобиль такси слетел с дороги в кювет. Повреждения у автомобиля оказались масштабные, машина практически уничтожена. А большегруз повредил только переднюю часть», – рассказал корреспондент ИА «Сканер».

В легковушке таксист находился один. Он получил серьезные травмы, его увезли на автомобиле скорой помощи в больницу.

Просмотров всего: 1229

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    где тут мазда если это ниссан? ужас редакторы

  • yurkakent

    yurkakent
    1 час назад

    Неужели не видно по фото что это Ниссан Куб, а не мазда.

  • Терапевт

    Терапевт
    55 минут назад

    Rak900где тут мазда если это ниссан? ужас редакторы


    До аварии была Мазда...

  • Диоген

    Диоген
    18 минут назад

    Водятла ни разу не жалко. Естественный отбор.

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