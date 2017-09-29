Авиарейс «ВИМ-Авиа» отправится из Благовещенска во Внуково в ночь на 30 сентября

Стала известна дата отправления авиарейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в московский аэропорт Внуково. Это произойдет в 01:00 30 сентября по амурскому времени.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта, пассажиры отправятся на лайнере, который прилетел в областной центр из Внуково сегодня в 12:50 по амурскому времени.

Что касается самолета, который «захватили» амурчане во Внукове, то он, как и предполагалось, вылетел из столицы Приамурья сегодня в 10:00 по местному времени.

Состоятся ли рейсы «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском в последующие дни, неизвестно.

Как сообщало Амур.инфо, авиакомпания «ВИМ-Авиа» находится сейчас в глубоком кризисе. Каждый следующий рейс между Благовещенском и Внуково остается под вопросом. Владельцы компании скрылись за границей, а гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны по делу о хищении денежных средств пассажиров.

Кстати, журналисты выяснили, где находится офис авиакомпании «ВИМ-Авиа». Это 18-метровая комната на окраине поселка Богатые Сабы в 100 километрах от Казани. За ее аренду, рассказала главный бухгалтер «МПП ЖКХ», компания платит местным службам ЖКХ 15 тысяч рублей за квартал. «Они вовремя платят аренду, а мы сдаем им помещение», – пояснила она.

Фото: : РИА Новости / Максим Богодвид

«...У них там сейчас идет ремонт, вот недавно заменили окна. Помещение пустое стоит, там никто не работает. Я их давно не видел, с прошлого года. Как вывеску поставили в прошлом году, они там ходили, а после этого я их не видел ни разу», — рассказал журналистам охранник. Об этом сообщает портал «События».