Восемь амурских спортсменов отправились на российские соревнования по кендо

Команда из восьми человек отправилась из Амурской области на III чемпионат и первенство России по кендо. Соревнования проводятся в Казани. В пятницу, 29 сентября, в 16 часов по амурскому времени пройдет торжественное открытие.

В 2017 году столица Приамурья уже становилась местом проведения дальневосточного чемпионата по кендо, который прошел в конце апреля. Имеются у амурской федерации и свои титулованные спортсмены. Илья Гончаров дважды занимал призовые места на чемпионатах России и входил в состав национальной сборной.

По итогам спортивных встреч в Казани также будут отобраны кандидаты в сборную команду России – для участия в чемпионате мира, который пройдет в Корее в сентябре 2018 года.

Российские соревнования проводятся в трех возрастных категориях: юноши – 11–14 лет, юниоры – 15–17 лет и взрослые – 18 лет и старше. Завершатся они 1 октября.