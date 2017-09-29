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29сентября
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Восемь амурских спортсменов отправились на российские соревнования по кендо

Восемь амурских спортсменов отправились на российские соревнования по кендо

Команда из восьми человек отправилась из Амурской области на III чемпионат и первенство России по кендо. Соревнования проводятся в Казани. В пятницу, 29 сентября, в 16 часов по амурскому времени пройдет торжественное открытие.

В 2017 году столица Приамурья уже становилась местом проведения дальневосточного чемпионата по кендо, который прошел в конце апреля. Имеются у амурской федерации и свои титулованные спортсмены. Илья Гончаров дважды занимал призовые места на чемпионатах России и входил в состав национальной сборной.

По итогам спортивных встреч в Казани также будут отобраны кандидаты в сборную команду России – для участия в чемпионате мира, который пройдет в Корее в сентябре 2018 года.

Российские соревнования проводятся в трех возрастных категориях: юноши – 11–14 лет, юниоры – 15–17 лет и взрослые – 18 лет и старше. Завершатся они 1 октября.

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