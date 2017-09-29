В Амурской области появится отделение банка среднего и малого предпринимательства

В ноябре в Приамурье откроется отделение российского банка среднего и малого предпринимательства. Ранее договоренность об открытии представительства банка была достигнута в ходе работы губернатора региона на Восточном экономическом форуме.

На заседании проектного офиса под руководством губернатора Александра Козлова министр внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко доложил, что банк планирует предложить новые для Приамурья кредитные продукты, ориентированные на специфику региона.

Помимо этого, в настоящее время ведется работа по созданию детского технопарка, который поможет обеспечить школьникам доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий.

«Согласно положениям, для получения субсидий на создание технопарка необходимо наличие помещения площадью 900 квадратных метров. Найти подходящие залы в Благовещенске и других городах области не удалось. Министерством направлена информация в федеральный центр с просьбой пересмотреть условия предоставления средств», – сказал Сергей Дмитриенко.

«Возможно, стоит продумать варианты размещения инновационных центров в разных помещениях по категориям. Такой вариант оптимально подойдет для Приамурья», – сказал Александр Козлов.

Для создания условий открытия бизнеса молодыми предпринимателями региональным министерством разработан проект программы «Молодежного бизнеса». Сергей Дмитриенко отметил, что запуск программы зависит от наличия финансирования, сообщает пресс-служба областного правительства.