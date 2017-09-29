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29сентября
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сегодня, 15:41 6

В Амурской области появится отделение банка среднего и малого предпринимательства

В ноябре в Приамурье откроется отделение российского банка среднего и малого предпринимательства. Ранее договоренность об открытии представительства банка была достигнута в ходе работы губернатора региона на Восточном экономическом форуме.

На заседании проектного офиса под руководством губернатора Александра Козлова министр внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства Сергей Дмитриенко доложил, что банк планирует предложить новые для Приамурья кредитные продукты, ориентированные на специфику региона.

Помимо этого, в настоящее время ведется работа по созданию детского технопарка, который поможет обеспечить школьникам доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий.

«Согласно положениям, для получения субсидий на создание технопарка необходимо наличие помещения площадью 900 квадратных метров. Найти подходящие залы в Благовещенске и других городах области не удалось. Министерством направлена информация в федеральный центр с просьбой пересмотреть условия предоставления средств», – сказал Сергей Дмитриенко.

«Возможно, стоит продумать варианты размещения инновационных центров в разных помещениях по категориям. Такой вариант оптимально подойдет для Приамурья», – сказал Александр Козлов.

Для создания условий открытия бизнеса молодыми предпринимателями региональным министерством разработан проект программы «Молодежного бизнеса». Сергей Дмитриенко отметил, что запуск программы зависит от наличия финансирования, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#дети #наука #областная власть #технологии #экономика

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Комментарии
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  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Идея хорошая, вопрос что за банк?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    54 минуты назад



    банк планирует предложить новые для Приамурья кредитные продукты



    Хорошая идея

    Кредитов в Приамурье как раз не хватает

    *Работа идет - кредиты растут

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    52 минуты назад

    Евгений Шувалов

    Идея хорошая, вопрос что за банк?



    Сходи в соседний кабинет - там тебе все расскажут. Слишком грязно работать стали оплаченные тролли...

  • Упоротый

    Упоротый
    41 минута назад

    NatashaBlag

    Евгений Шувалов

    Идея хорошая, вопрос что за банк?



    Сходи в соседний кабинет - там тебе все расскажут. Слишком грязно работать стали оплаченные тролли...



    Не поняла вопроса, так иди уроки делай, ума набирайся. А вопрос-то совсем не праздный. Именно новый банк выведен в заголовок. А в статье он упомянут мельком, а новость про какие-то перспективы развития какой-то сферы, к которой банк не имеет отношения. Отсюда и вопрос: Что за банк???

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    35 минут назад

    Упоротый

    Не поняла вопроса, так иди уроки делай, ума набирайся. А вопрос-то совсем не праздный. Именно новый банк выведен в заголовок. А в статье он упомянут мельком, а новость про какие-то перспективы развития какой-то сферы, к которой банк не имеет отношения. Отсюда и вопрос: Что за банк???



    Действительно

    Какие перспективы? Какое развитие? Нахрен нужно

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