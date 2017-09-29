Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 6

В Благовещенске развернулась «война» за круглогодичный каток

В Благовещенске развернулась «война» за круглогодичный каток

В Благовещенске возник конфликт между руководством детско-юношеской физкультурно-спортивной общественной организации «Центр развития хоккея "Амурские рыси"» и детско-юношеской спортивной школы № 3. Предмет раздора – возможность заниматься на льду круглогодичного катка, который в конце 2015 года открылся на стадионе «Спартак». Корреспондент ИА «Амур.инфо» выслушал доводы обеих сторон.

Как рассказал председатель правления «Амурских рысей» Леонид Ильин, конфликт между организацией и муниципальным учреждением тянется давно. Стадион «Спартак» и его круглогодичный каток относятся к детско-юношеской спортивной школе № 3. Школа проводит на катке занятия для своих воспитанников, а также сдает его в аренду сторонним организациям.

Как утверждает Леонид Ильин, ДЮСШ злоупотребляет своим положением и урезает часы занятий «Амурских рысей» на катке. У ребят остается мало возможности для хоккейной практики.

«Нам дают часы занятий по остаточному принципу, а те, что есть, урезают. Мы пытаемся вести конструктивный диалог, но нас просто берут и ставят перед фактом в последний момент о том, что расписание меняется», – говорит Леонид Ильин.

Ситуация обострилась после того, как у «Амурских рысей» «забрали», как выразился Леонид Александрович, часы занятий в выходные дни, 30 сентября и 1 октября. Хотя эти часы были оплачены, говорит он. Связана эта мера с проведением на катке хоккейного турнира.

Таким образом, отмечает собеседник, нет возможности полноценно тренировать все группы детей, которые занимаются хоккеем в «Амурских рысях», а это ребята разного возраста.

Директор детско-юношеской спортивной школы № 3 Владимир Сергеев говорит, что претензии «Амурских рысей» совершенно не обоснованы.

«У нас в спортивной школе есть расписание. В школе шесть тренеров. Я как руководитель в первую очередь обязан обеспечить работой своих работников, имея базу. И только в свободное время, если оно остается, я имею право сдавать кому-либо в аренду каток», – поясняет Владимир Николаевич.

По его словам, в школе определенная часовая нагрузка как тренеров, так и детей, которые в ней занимаются, и этой нагрузки учреждение обязано придерживаться. А с расписанием занятий руководство «Амурских рысей» ознакомлено.

Что касается хоккейного турнира в выходные, то, говорит Владимир Сергеев, он внес изменения в расписание и групп ДЮСШ. «Рысям» предлагали принять участие в соревнованиях, но они отказались.

Владимир Николаевич отмечает: он знает, что «Амурские рыси» хотят больше часов занятий на катке, но такой возможности просто нет. Директор школы говорит, что предложил руководству этой организации созвать пресс-конференцию, чтобы как-то урегулировать конфликт.

ИА «Амур.инфо» будет следить за развитием ситуации.

Просмотров всего: 1539

#спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    А что теперь вопросы на пресс-конференции регулируются? А без СМИ нельзя договориться?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Средневековый метод типа составления графика видимо никак не работает

  • Igrok

    Igrok
    1 час назад

    Интересно, в турнире участвовать могли 15 человек, а остальных куда девать надо.

  • vertex

    vertex
    30 минут назад

    Вр€динк@

    Козлов со своей свитой там чаще бывает, чем "Амурские рыси" и дети ДЮСШ-3 вместе взятые... Частная собственность практически....



    Сергеев там пожизненно, что ли сидит?

  • Управляющий

    Управляющий
    24 минуты назад

    Ну бассейн ведь может как - то организовать и спортшколу и свободное плавание - пусть хоккеисты обратятся за консультацией.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    7 минут назад

    Сергеева давно гнать надо за твердолобость и хамство а так же персонал на входе лающих как собак

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт

Восемь амурских спортсменов отправились на российские соревнования по кендо
Спорт

Благовещенец участвует в соревнованиях по бодибилдингу EVLS Prague Showdown в Праге
Спорт 3

Амурский боксер завоевал бронзу всероссийских соревнований на призы Иосифа Кобзона
Спорт 1

Олимпийские чемпионы подарили Белогорску факел зимней Олимпиады в Сочи