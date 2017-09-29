В Благовещенске развернулась «война» за круглогодичный каток

Как рассказал председатель правления «Амурских рысей» Леонид Ильин, конфликт между организацией и муниципальным учреждением тянется давно. Стадион «Спартак» и его круглогодичный каток относятся к детско-юношеской спортивной школе № 3. Школа проводит на катке занятия для своих воспитанников, а также сдает его в аренду сторонним организациям.

Как утверждает Леонид Ильин, ДЮСШ злоупотребляет своим положением и урезает часы занятий «Амурских рысей» на катке. У ребят остается мало возможности для хоккейной практики.

«Нам дают часы занятий по остаточному принципу, а те, что есть, урезают. Мы пытаемся вести конструктивный диалог, но нас просто берут и ставят перед фактом в последний момент о том, что расписание меняется», – говорит Леонид Ильин.

Ситуация обострилась после того, как у «Амурских рысей» «забрали», как выразился Леонид Александрович, часы занятий в выходные дни, 30 сентября и 1 октября. Хотя эти часы были оплачены, говорит он. Связана эта мера с проведением на катке хоккейного турнира.

Таким образом, отмечает собеседник, нет возможности полноценно тренировать все группы детей, которые занимаются хоккеем в «Амурских рысях», а это ребята разного возраста.

Директор детско-юношеской спортивной школы № 3 Владимир Сергеев говорит, что претензии «Амурских рысей» совершенно не обоснованы.

«У нас в спортивной школе есть расписание. В школе шесть тренеров. Я как руководитель в первую очередь обязан обеспечить работой своих работников, имея базу. И только в свободное время, если оно остается, я имею право сдавать кому-либо в аренду каток», – поясняет Владимир Николаевич.

По его словам, в школе определенная часовая нагрузка как тренеров, так и детей, которые в ней занимаются, и этой нагрузки учреждение обязано придерживаться. А с расписанием занятий руководство «Амурских рысей» ознакомлено.

Что касается хоккейного турнира в выходные, то, говорит Владимир Сергеев, он внес изменения в расписание и групп ДЮСШ. «Рысям» предлагали принять участие в соревнованиях, но они отказались.

Владимир Николаевич отмечает: он знает, что «Амурские рыси» хотят больше часов занятий на катке, но такой возможности просто нет. Директор школы говорит, что предложил руководству этой организации созвать пресс-конференцию, чтобы как-то урегулировать конфликт.

ИА «Амур.инфо» будет следить за развитием ситуации.