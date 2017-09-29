На Сахалине выпущены из-под домашнего ареста и приступили к работе Тамара Муленкова и Михаил Кузьменко

Несмотря на 5-месячное отсутствие руководителей, «предприятия все работали, выполняли поставленные задачи, при всех тех условиях которые были», – сказал министр Михаил Кузьменко. По данным информагентства, к работе приступила и Тамара Муленкова.

При этом министр отказался как-либо комментировать претензии правоохранителей к себе и своей подчиненной, отметив, что это «процесс особый».

Как пишет издание, чиновники, по версии следствия, неправомерно выделили кредит из средств совхоза «Южно-Сахалинский» под малый процент агрокомпании «Грин Агро Сахалин», возводящей комплекс по производству молока в Анивском районе. Тем самым они якобы нанесли существенный урон бюджету региона.

В правительстве Сахалинской области с такой квалификацией действий сотрудников практически с первого дня не соглашались. Сахалинские власти считали, что единственным мотивом выделения средств было ускорение запуска стратегически важного для региона производства . Позднее все средства возвратили в бюджет.

В конце августа 2017 года чиновники, до того находившихся под домашним арестом, оказались под подпиской о невыезде . Они вернулись к исполнению обязанностей.

Но, как пишет издание, судя по всему, расследование уголовного дела продолжается.