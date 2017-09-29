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29сентября
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сегодня, 15:10 7

На Сахалине выпущены из-под домашнего ареста и приступили к работе Тамара Муленкова и Михаил Кузьменко

На Сахалине выпущены из-под домашнего ареста и приступили к работе Тамара Муленкова и Михаил Кузьменко

Глава минсельхоза Сахалинской области Михаил Кузьменко и его первый зам Тамара Муленкова вернулись на рабочие места, сообщает ИА Sakh.com. В марте 2017 года их задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. В 2015 году эти чиновники уехали из Амурской области вместе с Олегом Кожемяко.

Несмотря на 5-месячное отсутствие руководителей, «предприятия все работали, выполняли поставленные задачи, при всех тех условиях которые были», – сказал министр Михаил Кузьменко. По данным информагентства, к работе приступила и Тамара Муленкова.

При этом министр отказался как-либо комментировать претензии правоохранителей к себе и своей подчиненной, отметив, что это «процесс особый».

Как пишет издание, чиновники, по версии следствия, неправомерно выделили кредит из средств совхоза «Южно-Сахалинский» под малый процент агрокомпании «Грин Агро Сахалин», возводящей комплекс по производству молока в Анивском районе. Тем самым они якобы нанесли существенный урон бюджету региона.

В правительстве Сахалинской области с такой квалификацией действий сотрудников практически с первого дня не соглашались. Сахалинские власти считали, что единственным мотивом выделения средств было ускорение запуска стратегически важного для региона производства. Позднее все средства возвратили в бюджет.

В конце августа 2017 года чиновники, до того находившихся под домашним арестом, оказались под подпиской о невыезде. Они вернулись к исполнению обязанностей.

Но, как пишет издание, судя по всему, расследование уголовного дела продолжается.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • человек

    человек
    2 часа назад

    Получается отмазались.

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Рафики оказались невиноуными

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    человекПолучается отмазались.


    ... или просто хорошая крыша.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Сахалин этот как Украина по телевизору. Достали уже одно и тоже мусолить. Своих тем нету?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Антон Макаров

    Сахалин этот как Украина по телевизору. Достали уже одно и тоже мусолить. Своих тем нету?



    Ну зачем же Вы так. Это же наши амурские ребята.

  • Лаки страйк

    Лаки страйк
    49 минут назад

    Они уже как месяц работают, амуринфо очнулось только. Удачи нашим землякам

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    АКЦИОнер

    человек

    Получается отмазались.



    ... или просто хорошая крыша.


    Комментарии сахалинцев)))

    Обсуждение новости:

    Гах, Муленкова и Кузьменко вернулись к работе в правительстве Сахалинской области.

    https://forum.sakh.com/?sub=1652124

    Красивая фотографияподследственного министра на фоне свинюшек, за постройку которой предшественник нынешнего главного сельхозника скоро отбудет в Магадан.да, свиньи таранайские это дела предыдущей команды управленцев Сахалинской области. А когда мы увидим фото нынешних на фоне мегафермы с коровами прилетевшими к нам на самолете.Обещали в августе воздушныхпутишественниц привезти, а уже октябрь на носу.

    Борец-за-правду2015 19:10 1 Ответить #

    Как все точно подмечено!!!Фото отменное.Только не понятно ПОЧЕМУ ДОПУСТИЛИ ДО РАБОТЫ????успеть дальше остатки казны перенаправить в нужное русло??Если их и не заметили отсутствие .то зачем они вообще нужны?Урожайность в совхозе .за который дали орден упала.Накупили семян элитных и все сгноили и горох повыращивали.Где же специалисты?ТАК же и коров привезут самолетом(.бизнес классом)Чтоб цену не озвучить за голову. Кругом ложь.приписки и безнаказанность!!Едте лучше домой господа, .

    ВластьСоветам 19:48 Ответить #

    Прочитав все это становится искренне жаль Александра Хорошавина. Тут как. У кого крыша круче там и нарушений закона нет.

    [анонимный 84839] 19:02

    Полный беспредел власти возглавляемой КОНом , Готовы по трупам идти. Ни совести Ни чести

    mcsu 17:06 1 Ответить #

    нет справедливости, нету!!! прокрутили деньги, наверное все так безнаказанно все и останется... когда ж уже эта банда амурская свалит отсюда?

    [анонимная 23269] 17:05 1 Ответить #

    Даже не сомневался 50 лярдов ДВ помогли в решении вопроса самое страшное что совесть в данном случае отсутствует полностью

    Стапый 17:00 2 1

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