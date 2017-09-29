На Сахалине выпущены из-под домашнего ареста и приступили к работе Тамара Муленкова и Михаил Кузьменко
Глава минсельхоза Сахалинской области Михаил Кузьменко и его первый зам Тамара Муленкова вернулись на рабочие места, сообщает ИА Sakh.com. В марте 2017 года их задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. В 2015 году эти чиновники уехали из Амурской области вместе с Олегом Кожемяко.
Несмотря на 5-месячное отсутствие руководителей, «предприятия все работали, выполняли поставленные задачи, при всех тех условиях которые были», – сказал министр Михаил Кузьменко. По данным информагентства, к работе приступила и Тамара Муленкова.
При этом министр отказался как-либо комментировать претензии правоохранителей к себе и своей подчиненной, отметив, что это «процесс особый».
Как пишет издание, чиновники, по версии следствия, неправомерно выделили кредит из средств совхоза «Южно-Сахалинский» под малый процент агрокомпании «Грин Агро Сахалин», возводящей комплекс по производству молока в Анивском районе. Тем самым они якобы нанесли существенный урон бюджету региона.
В правительстве Сахалинской области с такой квалификацией действий сотрудников практически с первого дня не соглашались. Сахалинские власти считали, что единственным мотивом выделения средств было ускорение запуска стратегически важного для региона
В конце августа 2017 года чиновники, до того находившихся под домашним арестом, оказались
Но, как пишет издание, судя по всему, расследование уголовного дела продолжается.
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