Амурский педагогический колледж отметил 116-летие

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Старейшее из учебных заведений Приамурья – педагогический колледж недавно отметил 116-летие. В 1901 году первое отделение этого учебного заведения открылось на месте Благовещенского женского епархиального училища. В первый год в педколледж поступило 30 человек. Два класса удалось набрать, даже несмотря на то, что обучение стоило от 120 до 220 рублей.

За три года существования учебного заведения число учеников в нём возросло в два с половиной раза. Возникла нехватка педагогических кадров, и в 1913 году потребовалось открыть второе отделение колледжа. Изначально оно называлось учительской семинарией. Поступать туда могли только юноши. Желающие нашлись – сразу 26 человек. Спустя девять лет обучаться здесь стали и девушки – тогда учительскую семинарию переименовали в педагогические курсы.

В конце 60-х годов образовательное учреждение стало называться Благовещенским педагогическим училищем № 3. К этому времени оно располагалось по адресу: улица Пушкина, 44, где сейчас находится Амурский областной институт развития образования.

Своё нынешнее название учебное заведение получило только в 2005 году. С этого времени и по сей день оно именуется Амурским педагогическим колледжем, а в 2015 году к нему присоединили и техникум физической культуры.

Сейчас педколледж занимает четыре здания-отделения в разных районах города. Лаборатории, компьютерные классы, актовые, спортивные, конференц-залы и библиотека – лишь немногое из того, чем обладает учреждение. Кроме этого, для иногородних студентов на базе колледжа работают четыре общежития.

В педколледж поступают студенты со всего Приамурья. Сейчас в нём обучаются около 1,5 тысячи амурчан. Ежегодно с дипломами о педагогическом образовании из его стен выходят более трёхсот выпускников.