Выставка кошек, закрытие авто- и мотосезонов: выходные в Благовещенске

Фото: dymontiger.livejournal.com

В эти выходные в Благовещенске будет проходить выставка кошек, на которую съедутся хвостатые из разных городов Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, закроются авто- и мотосезоны. Смогут благовещенцы побывать и на дискотеке «Рождённые в СССР». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 30 сентября

Амурская областная научная библиотека к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, подготовила выставку «Есть в возрасте любом – хорошее всегда…». Открытие в 10:00.

Городской и Первомайский парки организуют акцию помощи животным приюта «Остров спасения». Время проведения – с 12:00 до 19:00. Также в горпарке в 13:00 состоится презентация экспозиции «Деревянная тайна наличника», а с 16:00 до 18:00 – игровая программа с концертом «Разноцветная осень». Первомайский парк с 12:00 до 14:00 приглашает на игровую программу с концертом «Золотая осень».

Дом ремесел приглашает в 10:15 на мастер-класс по изготовлению народной куклы. По записи состоятся мастер-классы в технике бисероплетение и по работе с глиной.

В 13:00 на стадионе «Юность» стартуют финальные соревнования по мини-футболу в зачет 48 спартакиады школьников. В финале примут участие 9 общеобразовательных учреждений города Благовещенска.

С 09:00 до 13:00 на территории ОКЦ пройдет XI городская молодёжная акция «Радуга здоровья». В программе акции планируется: работа мобильной флюорографической станции, проведение антропометрических исследований (рост, вес, обхват талии, объём груди, сила кисти, динамометр, пульсоксиметрия, определение содержания жира в организме, измерение артериального давления); работа репродуктолога, хирурга и так далее.

Театр кукол открывает 54-й театральный сезон. В 11:00 там состоится премьера «Приключения в стране Мераликундии».

В 12:00 на картодроме пройдет закрытие автосезона.

В этот же день состоится закрытие байкерского сезона. Начало в 17:30 по адресу: улица Конная, 132.

В субботу фестивальное движение лета «Культурный город на набережной» закрывает четвертый творческий сезон. В связи с этим с 17:30 до 19:00 на набережной реки Амур пройдут последние в этом году мероприятия.

В 19:00 в Grand Arena Ostrova начнется дискотека «Рождённые в СССР». На сцене выступят ВИА «Здравствуй, песня» и ВИА «Зеркала». Зрители услышат «Синий иней», «Птицу счастья», Sunny, «Ты мне не снишься», «Кто тебе сказал» и многие другие.

Областной краеведческий музей в 11:00 и 14:00 приглашает на занятия музейной изостудии «Новые имена», в 13:00 – на интерактивное мероприятие с мастер-классом по изготовлению бумажных ангелов. С 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны в залах музея.

Воскресенье, 1 октября

В ОКЦ в 12:00 начнется концерт Натальи Михалевой, которая выступит с программой «Любви чарующая тайна».

В 14:00 в отделении ОКЦ «Меридиан» (улица Калинина, 82/2) состоится праздничная программа, посвящённая Дню пожилого человека.

Театр кукол приглашает в 11:00 на премьерный спектакль «Белоснежка и Краснозорька».

В ГДК в 15:00 начнется концерт ко Дню пожилого человека «С песней по жизни».

В Амурской областной научной библиотеке в 10:00 откроется выставка в отделе обслуживания, посвящённая дню рождения Сергея Есенина и приуроченная к Всероссийскому есенинскому празднику поэзии. Кроме того, в 10:00 ко Всемирному дню животных, который отмечается 4 октября, в отделе обслуживания начнет работу выставка «Животные – герои книг».

На площади ОКЦ пройдет военно-патриотическое мероприятие. Там с 12:00 до 14:00 развернется полевая кухня от ДВОКУ, курсанты будут собирать и разбирать оружие, проведут спортивные состязания и устроят показательные выступления.

Областной краеведческий музей в 11:00 и 14:00 приглашает на занятия музейной изостудии «Новые имена», в 12:00 – на интерактивную программу, в 15:00 – на обзорную экскурсию по залам музея. Также в 15:00 начнется занятие в школе актёрского мастерства в рамках проекта «Театр+Музей». А с 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны в залах музея.

Суббота и воскресенье, 30 сентября и 1 октября

Оба выходных дня в городе пройдет выставка кошек. Ее организуют в Амурской областной библиотеке с 10:00 до 18:00. На ней будут представлены кошки более 20 пород из Амурской области, Приморского края, Хабаровска, Читы, Сибири и Казахстана.

На турбазе «Мухинская» пройдет открытое первенство города Благовещенска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В мероприятии примет участие около 70 человек. Торжественное открытие намечено на 11:00.

На стадионе «Амур» состоится осеннее личное первенство города Благовещенска по городошному спорту. В мероприятии примут участие около 20 человек. Начало соревнований в 10:00.