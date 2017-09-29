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29сентября
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В Приамурье поселился редкий перепелятник из Таиланда

В Приамурье поселился редкий перепелятник из Таиланда

На севере Приамурья зафиксировали факт гнездования малого перепелятника – редкого ястреба, внесенного в Красную книгу области. Заметить эту птицу крайне сложно, мелкий ястреб ведет скрытный образ жизни и предпочитает не показываться человеку.

Сейчас помеченный спутниковыми передатчиками перепелятник уже вернулся домой – в Таиланд. Местные орнитологи установили, где он провел лето, и сообщили об этом амурским коллегам.

«Малый перепелятник в небольших количествах населяет всю лесную территорию области и относится к малоизученным видам. До недавнего времени не были достоверно известны и места зимовок ястребов, размножающихся у нас в регионе. По сообщению тайских орнитологов, одна из птиц, прошлой зимой помеченная спутниковыми передатчиками, провела гнездовой сезон текущего года на севере Амурской области, где, вероятно, успешно гнездилась», – рассказал амурский орнитолог Алексей Антонов.

Миграция малого перепелятника растянута во времени — часть птиц уже в начале сентября прибывает на места зимовок. При этом некоторые особи до сих пор регистрируются в местах гнездования в Амурской области, в частности в Хинганском заповеднике. Охрана таких дальних мигрантов сопряжена с известными трудностями, поскольку требует международных усилий. В тоже время в Приамурье прямых угроз для популяции этого вида пока не выявлено, сообщает областное управление по охране животного мира.

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#животные #природа

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