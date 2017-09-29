Приамурье оказалось на 70 месте в рейтинге событийного туризма

Фото: газета "Телепорт"

Согласно рейтингу, в тройке лучших регионов, развивающих событийный туризм, оказались Московская, Владимирская и Свердловская области. В золотую лигу – первые 30 мест – вошли несколько дальневосточных субъектов. На 12-м месте находится республика Саха (Якутия), на 13-м – Хабаровский край, на 21-м – Сахалинская область. Приморью присудили только 59 место. Рядом – на 61 позиции – разместилась Магаданская область, обогнав Приамурье на 9 строк.

Из дальневосточных субъектов ниже Амурской области разместилась только Чукотка – она и замкнула рейтинг.