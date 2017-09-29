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29сентября
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сегодня, 13:42 0

Приамурье оказалось на 70 месте в рейтинге событийного туризма

Приамурье оказалось на 70 месте в рейтинге событийного туризма
Фото: газета "Телепорт"

Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ) составила всероссийский рейтинг регионов. В нем отражается количество и массовость туристических событий, которые проходят в каждом субъекте РФ. Амурская область попала в бронзовую лигу, заняв 70 место из 83-х.

Согласно рейтингу, в тройке лучших регионов, развивающих событийный туризм, оказались Московская, Владимирская и Свердловская области. В золотую лигу – первые 30 мест – вошли несколько дальневосточных субъектов. На 12-м месте находится республика Саха (Якутия), на 13-м – Хабаровский край, на 21-м – Сахалинская область. Приморью присудили только 59 место. Рядом – на 61 позиции – разместилась Магаданская область, обогнав Приамурье на 9 строк.

Из дальневосточных субъектов ниже Амурской области разместилась только Чукотка – она и замкнула рейтинг.

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#туризм

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