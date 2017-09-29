На большей территории Приамурья без осадков: прогноз погоды на 30 сентября

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В Амурской области 30 сентября ожидается небольшая облачность, по северо-востоку местами пройдут слабые осадки виде мокрого снега. Ночью ветер будет дуть с северо-запада, днем – с запада и юго-запада. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду, местами – 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, по северу местами – до минус 8. Днем по северу термометры покажут 5…10 градусов выше нуля, местами – до нуля. На юге столбики термометров остановятся на отметках плюс 9…14 градусов.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит около нуля градусов, днем – плюс 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.