Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 0

На большей территории Приамурья без осадков: прогноз погоды на 30 сентября

На большей территории Приамурья без осадков: прогноз погоды на 30 сентября
Фото: matome.naver.jp

В Амурской области 30 сентября ожидается небольшая облачность, по северо-востоку местами пройдут слабые осадки виде мокрого снега. Ночью ветер будет дуть с северо-запада, днем – с запада и юго-запада. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду, местами – 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, по северу местами – до минус 8. Днем по северу термометры покажут 5…10 градусов выше нуля, местами – до нуля. На юге столбики термометров остановятся на отметках плюс 9…14 градусов.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит около нуля градусов, днем – плюс 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 208

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

В Благовещенске выпал первый снег

Общество

Пасмурный день ожидает амурчан: прогноз погоды на 29 сентября
Общество

Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 29 сентября
Общество 1

В Тынде выпал первый снег