Новый участок набережной Амура вместе с детской площадкой сдадут в выходные

Реконструкция очередного участка набережной в этом году стала возможной благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды», войдя в которую Благовещенск получил финансовую помощь в размере 139 миллионов рублей. Около половины этой суммы направили на благоустройство общественной территории на набережной от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской.

На новой детской площадке для самых маленьких горожан предусмотрены горки, машины, качели, карусели, а для детей постарше установлен спортивно-развлекательный комплекс.

Территорию в 1 600 квадратных метров украшают различные ландшафтные скульптуры с подсветкой, обустроены цветники с системой орошения, установлены фонари и светильники. Для поддержания порядка на территории комплекса установлены камеры видеонаблюдения и система звукооповещения.

Особо бережного использования требует прорезиненное покрытие детской площадки, отмечают в администрации города. «Мамам на шпильках туда не рекомендовано заходить. Поэтому, если они желают гулять с детьми, должна быть соответствующая обувь. У меня огромная просьба к нашим жителям – беречь то, что сделано при их же участии», – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Во время открытия будет организована работа нескольких творческих площадок. С 14:30 до 15:30 посетители нового участка городской набережной смогут поучаствовать в игровых программах театральной студии «Этюд» Городского дома культуры, порисовать вместе с участниками литературно-художественной студии «Волшебная школа карандаша» муниципальной информационной библиотечной системы, а также познакомиться с выставкой-продажей книг амурских авторов.

Также для посетителей будут работать ростовые куклы, аниматоры цирковых студий «Арлекино», «Котовасия» и другие коллективы, волонтёры центра «Выбор».