На БАМе завершают строительство моста через Лену

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Строительство железнодорожного моста через реку Лену планируется завершить до конца 2017 года. Это позволит обеспечить беспрепятственный пропуск поездов на данном участке сразу по двум путям.

Согласно основным техническим решениям проекта, новый мост включает в себя четыре пролетных строения длиной от 45 до 132 метров. Общая длина моста составляет 417 метров. Его конструкция изготовлена в так называемом северном исполнении, которое позволяет эксплуатировать сооружение в сложных природно-климатических условиях.

Строительство нового железнодорожного моста через Лену было начато два года назад и осуществляется в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона железных дорог России.

Мост позволит увеличить пропускную способность участка Лена – Северобайкальск, а значит, обеспечит динамично растущий грузооборот по Байкало-Амурской магистрали и всему Восточному полигону. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2018 год, когда на мосту будет завершено строительство контактной сети.

Это единственный железнодорожный мост через Лену. Сооружение располагается в Усть-Куте на перегоне Лена-Восточная – разъезд Чудничный.