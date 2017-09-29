В Зею выпустили 11 тысяч мальков сазана

Фото: «Зейские огни»

Строители Амурского ГПЗ провели акцию на реке Зее. В нее выпустили 11 тысяч мальков сазана. Мероприятие прошло в рамках проекта строительства газоперерабатывающего завода.

Мальков вырастили на Анюйском осетровом рыбоводном заводе в Хабаровском крае. По прогнозам специалистов, они за два года достигнут промысловых размеров, а еще через год начнут нереститься, сообщает пресс-центр проекта строительства Амурского ГПЗ.

Выпуск рыбы проходил под контролем Амурского территориального управления Росрыболовства.

Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность – 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год.