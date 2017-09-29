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29сентября
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сегодня, 12:08 2

В Зею выпустили 11 тысяч мальков сазана

В Зею выпустили 11 тысяч мальков сазана
Фото: «Зейские огни»

Строители Амурского ГПЗ провели акцию на реке Зее. В нее выпустили 11 тысяч мальков сазана. Мероприятие прошло в рамках проекта строительства газоперерабатывающего завода.

Мальков вырастили на Анюйском осетровом рыбоводном заводе в Хабаровском крае. По прогнозам специалистов, они за два года достигнут промысловых размеров, а еще через год начнут нереститься, сообщает пресс-центр проекта строительства Амурского ГПЗ.

Выпуск рыбы проходил под контролем Амурского территориального управления Росрыболовства.

Амурский газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность – 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год.

Просмотров всего: 367

#природа #строительство #энергетика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    https://www.youtube.com/watch?v=_MzyNbzexyo

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    Капля в море...

    Но уже хорошо!

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