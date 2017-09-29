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29сентября
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На благовещенскую выставку кошек привезут чемпиона из Астаны

На благовещенскую выставку кошек привезут чемпиона из Астаны
Фото: NVRSK.COM

В выходные, 30 сентября и 1 октября, в Благовещенске пройдет кошачья выставка, на которую для закрытия титула приезжает чемпион из Астаны (Казахстан). Таких далеких участников на амурских выставках еще не было, рассказали организаторы мероприятия.

Выставка пройдет в областной библиотеке, и это место было выбрано целенаправленно. «Раньше к нам нередко обращались люди с ограниченными возможностями, которые хотели посмотреть выставки, – рассказала руководитель клуба "Город кошек", организующего выставку, Ольга Кузьмина. – И здание библиотеки в этом плане максимально удобное. Здесь есть подъемник для колясочников, нет никаких порогов и даже имеется специальная туалетная комната».

На выставке ожидается немало редких пород. Например, ожидается корниш-рекс редкого – белого – окраса и с разноокрашенными глазами. «Порода у нас редкая, к тому же, он первый представитель мужского пола в Приамурье. Да и глаза разные», – пояснила Ольга Кузьмина.

Будут на выставке и меконгские бобтейлы, – две короткохвостые кошки – которые представляют единственный питомник этой породы на Дальнем Востоке.Причем он находится в Благовещенске. Участники выставки уже родились в столице Приамурья. Выставят также селкирк-рексов – кудрявых кошек.

Широко будут представлены такие популярные породы, как мейн-куны, «шотландцы», «британцы», сибирские кошки.

Вход на выставку стоит 150 рублей, для детей и пенсионеров – 100 рублей.

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#животные #отдых

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