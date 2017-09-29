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29сентября
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сегодня, 11:39 0

В Чигирях прохожий попросил у ребенка телефон позвонить и не вернул

В Чигирях прохожий попросил у ребенка телефон позвонить и не вернул
Фото: trk7.ru

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от жителей Чигирей, которые сообщили о злоумышленнике, ограбившем ребенка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что на улице прохожий попросил у 11-летнего мальчика сотовый телефон, чтобы позвонить. Ребёнок выполнил просьбу. Однако, позвонив, мужчина забрал трубку.

Мальчик стал звать на помощь. Прохожие, услышавшие его крик, остановили злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Телефон возвращён ребенку. 20-летнего подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, сообщает амурское управление МВД.

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#дети #происшествия

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