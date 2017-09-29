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В России выпускают в оборот 25-рублевую монету «Дари добро детям»

В России выпускают в оборот 25-рублевую монету «Дари добро детям»
Фото: cbr.ru

29 сентября в России в обращение выходит новая памятная монета номиналом 25 рублей «Дари добро детям». В обращение ее выпускает Банк России, сообщает пресс-служба главного кредитного учреждения страны.

Монета изготовлена из недрагоценного металла. Ее диаметр 27 миллиметров. Боковая поверхность рифленая.

На лицевой стороне изображен Государственный герб Российской Федерации. Над ним полукругом идет надпись: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами. Справа стоит товарный знак монетного двора.

Внизу под гербом в центре в три строки нанесена надпись: «БАНК РОССИИ» и указаны номинал монеты – 25 рублей – и год – 2017.

На оборотную сторону нанесено рельефное изображение мальчика и щенка на фоне солнечных лучей. Вдоль канта идет надпись по окружности: «ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ».

Тираж монеты – 50 000 штук.

Новой монетой можно расплачиваться на всей территории страны, она обязательна к приему по номиналу без всяких ограничений.

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#финансы #экономика

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