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29сентября
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сегодня, 11:33 3

Жителей дома в Зее залило дождевой и технической водой (видео)

Жителей дома в Зее залило дождевой и технической водой (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились обеспокоенные жители дома № 25 по улице Рабочей в городе Зее. Они рассказали, что их квартиры дважды залило – сначала дождевой, а затем и технической водой. В администрации города информагентству сообщили, что данная проблема решается.

По словам жительницы дома Елены, около двух недель назад в их 3-этажном доме начался капитальный ремонт крыши. В ночь с 25 на 26 сентября крыша была открыта, пошел дождь, и вода затопила квартиры № 6, 8 и 9. «Полностью залило квартиры, мебель. Мы плавали», – говорит Елена.

28 сентября в Зее дали отопление. Отопительные трубы в этом доме проходят на крыше. Видимо, какая-то из них оказалась повреждена, так как в квартиры, которые уже пострадали во время дождя, полилась техническая вода.

Сейчас в квартирах, отмечает Елена, холодно и сыро. Люди обратились в администрацию Зеи, свою управляющую компанию, Роспотребнадзор.

В администрации города ИА «Амур.инфо» пояснили, что труба отопления течь перестала, а крышу закрыли пологами.

«Я был на месте, рассказал гражданам, как действовать в рамках правового поля – это заявление в управляющую компанию, оценщик, заявление в суд. Отопление в течение дня будет восстановлено и запущено, чтобы помещения просыхали. В данный момент службы ГЗ и ПБ, МЧС снабжают жильцов обогревателями, электрическими дуйками, чтобы было тепло и все просушивалось», – рассказал первый заместитель главы администрации Зеи Алексей Чайка.

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#ЖКХ #Зея

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Комментарии
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  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    Платите люди за ЖКХ побольше....

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    электрическими дуйками ... и это крякнул зам.главы)))

    хоспидя ... да он не знает даже как тепловентиляторы правильно называются))) ну ладно бы ещё "тепловые пушки" сказал .. ДУЙКИ!!! )))

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    23 минуты назад

    КРЯ!!!

    электрическими дуйками ... и это крякнул зам.главы)))

    хоспидя ... да он не знает даже как тепловентиляторы правильно называются))) ну ладно бы ещё "тепловые пушки" сказал .. ДУЙКИ!!! )))



    Зная АИ, могли и по своему написать

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