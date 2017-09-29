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сегодня, 10:23 3

С 30 сентября Солнце помешает амурчанам смотреть телевизор

С 30 сентября Солнце помешает амурчанам смотреть телевизор
Фото: vsatinfo.ru

С субботы, 30 сентября, в России начнется период солнечной интерференции. В Приамурье он будет действовать до 23 октября. В этот период возможно ухудшение качества приема телесигналов. В день оно может длиться от 10 до 24 минут – для разных каналов.

Во время интерференции Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Это и приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания. Интерференция наблюдается дважды в год, на протяжении трех с половиной недель от дней осеннего и весеннего равноденствия.

Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния солнечной интерференции различно. Поэтому инженеры-связисты организуют на местах прием телерадиоканалов с резервных источников сигналов.

Кроме того, со 2 по 20 октября возможны перерывы вещания в Сковородинском районе. Связаны они с проведением технических работ на АМС (антенно-мачтовом сооружении) в поселке Большой Невер. Специалисты будут устанавливать новые передающие антенны и демонтировать старое оборудование. В зону вещания ЦТВС Большой Невер попадет город Сковородино и ближайшие к нему населенные пункты. При этом Первый канал, «Россия-1» и Пятый канал в аналоговом формате будут продолжать вещание.

Общая продолжительность отключений не превысит 60 часов, сообщает филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ».

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#природа #связь #ТВ

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Комментарии
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  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    Солнце, похоже, во всем виновато...

    Батареи опять холодные, горячая вода в кране внезапно закончилась.

    А ведь еще утром все было хорошо.

    Че за х???

  • Дрын

    Дрын
    2 часа назад

    ~~Солнце помешает амурчанам

    Во какие амурчане! Даже солнце недовольно ими!

    А остальным землянам не будет мешать?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Не вмешаются-ли космические силы например....в деятельность избиркома?

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