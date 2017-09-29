В Приамурье осудили китайцев за контрабанду золота стоимостью более трех миллионов рублей

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В Благовещенске следователи транспортной полиции завершили расследование уголовных дел по факту незаконного перемещения через таможню драгоценных металлов. Двое китайцев пытались вывезти из Приамурья золото общей стоимостью более трех миллионов рублей.

Таможенники обнаружили контрабанду у жителей Китая, которые возвращались на родину с территории России. В одном случае обнаружили и изъяли шесть слитков драгоценного металла на сумму более 2 миллионов рублей. Во втором случае у китайца нашли россыпь драгоценных металлов – почти полкилограмма – на сумму более миллиона рублей.

Экспертиза слитков и россыпи показала наличие в их составе расчетной массы химически чистого золота. Свою вину оба подозреваемых полностью признали. За совершение преступлений суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей в одном случае и штрафа в размере 70 000 рублей во втором случае, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.