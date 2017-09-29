Сотрудников «ВИМ-Авиа» обещают трудоустроить в случае банкротства авиаперевозчика

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«У нас есть опыт, я поговорил с руководителями крупнейших российских авиакомпаний, и после решения вопросов в случае банкротства компании "ВИМ-Авиа" в установленном порядке мы проведем необходимую работу, и все члены будут трудоустроены, им будут предложены соответствующие места в российских авиакомпаниях, аэропортах, других предприятиях транспортной отрасли», – сообщил Максим Соколов на заседании оперативного штаба по разрешению ситуации с «ВИМ-Авиа».

По словам министра, в авиакомпании трудится порядка тысячи человек.

Общая задолженность «ВИМ-Авиа» за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей. Такие сведения сообщало правительство РФ 28 сентября.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», чьи самолеты летали в том числе между Благовещенском и Москвой, находится сейчас в глубоком кризисе. По всей видимости, она больше не сможет обслуживать амурчан. По крайней мере, в ближайшем будущем. Владельцы компании скрылись за границей, а гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны по делу о хищении денежных средств пассажиров.

На смену «ВИМ-Авиа» на маршруте авиаперевозок между Благовещенском и Москвой должны прийти авиакомпании «Икар» и «Уральские авиалинии».