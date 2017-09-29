Приамурье вошло в топ–10 регионов России с самой высокой долей иномарок
В России насчитывается более 25 миллионов машин зарубежного производства. Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, в каких регионах России самая высокая доля иномарок, сообщает «Федеральное агентство новостей». Амурская область вошла в первую десятку.
Самая большая доля иномарок зафиксирована в Калининградской области – 95,5 %. На втором месте оказался Приморский край – 93,6 %. В топ–10 регионов с наибольшей долей иномарок также попали субъекты Дальнего Востока – Амурская и Сахалинская области, Хабаровский край.
Чуть ниже разместились Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Именно в этих регионах сосредоточены самые большие парки иномарок в стране.
Кроме того, в «десятку» попали Чукотский автономный округ, Еврейская автономная и Магаданская области.
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