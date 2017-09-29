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На окраине Благовещенска полностью сгорел автомобиль (видео)

На окраине Благовещенска полностью сгорел автомобиль (видео)
Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg/

Ночью, 28 сентября, в Благовещенске полностью сгорел автомобиль. Пожар случился в переулке Чигиринский, машина была припаркована на обочине.

Видео: www.instagram.com/blag_dtp/

Как сообщили в областном управлении МЧС, вызов поступил в 23:07. Через 11 минут на месте были сотрудники пожарной части № 12: пять человек и две единицы техники. За одну минуту пламя локализовали, еще через две минуты пожарные ликвидировали открытое горение.

Но, поскольку вызов поступил поздно, спасти автомобиль не удалось – он полностью сгорел. Причины пожара устанавливаются.

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#пожары #происшествия #транспорт

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