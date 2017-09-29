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29сентября
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В Благовещенске выпал первый снег

В Благовещенске выпал первый снег
Фото, видео: соцсети

В пятницу утром, 29 сентября, зима пришла в Благовещенск. В городе пошел первый снег, но осадки оказались непродолжительными. «Снежными» фото и видео горожане делятся в социальных сетях.

«С первым снегом ❄️❄️❄️, друзья!!!» – пишет пользователь ep.kryuchkova.

«Сегодня лента, я думаю, будет пестрить снимками первого снега от дальневосточников. С первым.., с мокрым.., с быстротающим...» – поделился пользователь liloviycot.

«Такого снегопада, такого снегопада, давно не помнят здешние места... Резко-континентальный климат в действии!» – отметил пользователь viacheslavpopel.

Снег шел не только в Благовещенске, но и в других населенных пунктах области, например, в Белогорске, Свободном и Шимановске. «Практически по всей области шли осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег», – сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре. И пояснили, что снегопад в конце сентября – норма для северных районов Приамурья, а вот для южных это явление довольно редкое.

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#погода

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    10 минут назад

    Чё серьёзно???

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