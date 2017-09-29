Пасмурный день ожидает амурчан: прогноз погоды на 29 сентября

Фото: uuu.shivva.website

29 сентября, в пятницу, в Амурской области облачно, местами пройдет слабый и умеренный дождь, на север – мокрый снег. Ветер с северо-запада дует со скорость 2-7 метров в секунду, с порывами до 17 метров.

Температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, на севере – от 0 до +8. В Благовещенске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра составляет 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 6...8 градусов выше нуля.

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Нина Гвоздкова