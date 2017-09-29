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29сентября
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сегодня, 08:08 1

В России запускают новый интернет-магазин Tmall

В России запускают новый интернет-магазин Tmall
Фото: adcrunch.ru

Китайская торговая площадка AliExpress (входит в Alibaba Group) осенью запускает в России еще одно подразделение Alibaba - интернет-магазин Tmall. Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию AliExpress в России Марк Завадский.

Пилотный запуск интернет-магазина состоялся 28 сентября, а официальное открытие запланировано на середину октября. Первое время он будет существовать внутри платформы AliExpress.

Tmall был основан в 2008 году, в 2010-м получил отдельный домен. От AliExpress он отличается прежде всего тем, что, во-первых, на этой площадке свои товары продают крупные бренды, а не мелкие компании или физические лица; во-вторых, основная часть продукции относится к средней и высокой ценовым категориям.

До запуска в России Tmall работал только в Китае. При этом сайт магазина занимает 14-е место по посещаемости в мире (четвертое – в Китае). AliExpress в этом рейтинге занимает только 48-е место. В основном в Tmall покупают бытовую технику, одежду и детские товары.

В России Tmall будет работать и как «маркетплейс» (интернет-площадка, систематизирующая информацию о различных продавцах), и как ретейлер, продающий товар с собственных складов.

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#связь #торговля

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    8 минут назад

    А что мешает с Tmall заказывать через посредников ТаоБао?

    Сколько покупок уже сделано!И быстрей и дешевле, минуя "портал изчезновений посылок" Почта России.

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