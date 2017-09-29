В России запускают новый интернет-магазин Tmall

Фото: adcrunch.ru

Пилотный запуск интернет-магазина состоялся 28 сентября, а официальное открытие запланировано на середину октября. Первое время он будет существовать внутри платформы AliExpress.

Tmall был основан в 2008 году, в 2010-м получил отдельный домен. От AliExpress он отличается прежде всего тем, что, во-первых, на этой площадке свои товары продают крупные бренды, а не мелкие компании или физические лица; во-вторых, основная часть продукции относится к средней и высокой ценовым категориям.

До запуска в России Tmall работал только в Китае. При этом сайт магазина занимает 14-е место по посещаемости в мире (четвертое – в Китае). AliExpress в этом рейтинге занимает только 48-е место. В основном в Tmall покупают бытовую технику, одежду и детские товары.

В России Tmall будет работать и как «маркетплейс» (интернет-площадка, систематизирующая информацию о различных продавцах), и как ретейлер, продающий товар с собственных складов.