По итогам сентябрьских проверок из восьми амурских семей забрали детей

Фото: mhealth.ru

По поручению губернатора Приамурья министерство социальной защиты населения Амурской области организовало проверки условий проживания детей в неблагополучных и замещающих семьях. Межведомственные группы обследовали больше 3,5 тысячи амурских семей. В результате из восьми семей детей забрали.

Межведомственные рабочие группы работали на 29 территориях городских округов и муниципальных районов области. В их состав вошли представители всех органов системы профилактики.

С 5 по 20 сентября рабочие группы проверили 3 571 семью. Из них 73 семьи из категории «социально-опасное положение», 845 семей из категории «группа риска», 839 семей из категории «трудная жизненная ситуация», 1 814 – замещающие семьи, а также 59 семей, не состоящих на учёте межведомственного консилиума, 40 семей проверили по сигналу срочного реагирования.

По результатам патронирования органами системы профилактики области детей из восьми семей забрали в специализированные учреждения для несовершеннолетних. В отношении 23 родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Оформлен пакет документов на лишение матери родительских прав.

Также комиссии обследовали 1 814 семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проверок выявили шесть фактов ненадлежащего исполнения обязанностей опекуна (попечителя) и один факт нарушения противопожарного состояния жилого помещения. Эти семьи взяли на особый контроль. Все ситуации, вызвавшие настороженность при проверке, будут дополнительно проверены органами системы профилактики.

В 13 городских округах и муниципальных районах области, где в ходе проверок не установили фактов нарушения прав несовершеннолетних, проведут выборочные проверки, сообщает минсоцзащиты области.