Количество отказов по программе «Дальневосточный гектар» сократилось до 10 %

Июльские поправки в закон о дальневосточном гектаре позволили снизить количество отказов по заявлениям на предоставление земельных участков. Сегодня этот показатель в среднем по регионам Дальнего Востока не превышает отметки в 10 %, сообщает Минвостокразвития.

«Теперь уполномоченный орган, рассматривающий заявление гражданина на дальневосточный гектар, обязан предлагать альтернативный вариант в случаях, когда раньше был бы дан отказ. Это либо предложение по корректировке границ участка, либо перенос участка, либо предложение участка из списка стоящих на кадастровом учете», – рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

В рамках работ по введению в действие положений новой редакции закона Агентство провело обучение всех уполномоченных органов, выдающих земельные участки, и семинар для представителей министерств по имущественным отношениям и землеустройству субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, всем сотрудникам уполномоченных органов были предоставлены соответствующие инструкции. В настоящий момент обучение проходят сотрудники всех многофункциональных центров «Мои документы».

Закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года – с этого момента участки были доступны для выбора жителям регионов ДФО. С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар может выбрать любой гражданин России. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через Интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.