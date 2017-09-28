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28сентября
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С 7 октября «Уральские авиалинии» начнут чаще летать из Благовещенска в Москву

С 7 октября «Уральские авиалинии» начнут чаще летать из Благовещенска в Москву
Фото: samolety.org

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 7 октября увеличивает чистоту авиарейсов по направлению Благовещенск – Москва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Так, с 7 октября «Уральские авиалинии» начнут летать из Благовещенска в Москву до 6 раз в неделю (ранее было 4), со стыковкой в Екатеринбурге. А уже с 17 октября рейсы должны начать выполнять ежедневно.

Кроме того, возможность выполнения рейсов по маршрутам «ВИМ-Авиа» рассматривает авиакомпания UTair.

Как сообщало Амур.инфо, ранее о готовности с 6 октября выполнять шесть рейсов в неделю между Благовещенском и Москвой заявили в авиакомпании «Икар».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», выполнявшая значительную часть рейсов между Благовещенском и Москвой, находится сейчас в глубоком кризисе. По всей видимости, она больше не сможет обслуживать амурчан. По крайней мере, в ближайшем будущем. Гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева задержаны по делу о хищении денежных средств пассажиров.

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#«ВИМ-Авиа» #транспорт

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