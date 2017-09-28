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Благовещенец участвует в соревнованиях по бодибилдингу EVLS Prague Showdown в Праге

Благовещенец участвует в соревнованиях по бодибилдингу EVLS Prague Showdown в Праге

С 29 по 30 сентября в чешской Праге пройдут престижные соревнования по бодибилдингу EVLS Prague Showdown 2017. В них примут участие как чешские профессионалы, так и мировые звезды. Один из участников представляет Благовещенск – Денис Шлык.

Как сообщает сайт Rupoint.cz, EVLS Prague Showdown – третий по величине конкурс среди профессиональных бодибилдеров в мире. В нем принимают участие как мужчины, так и женщины. Частью шоу станет EVLS Benchpress World Cup WPC, победитель которого получит приз в размере 3 тысяч долларов.

Программа соревнований включает в себя несколько категорий, разделенных, в первую очередь, на состязания профессионалов и любителей. Благовещенец Денис Шлык будет выступать в категории «men’s physique 179 cm» (пляжный бодибилдинг), сообщается на сайте Eastlabs.ru. Кроме него в EVLS Prague Showdown участие примут и другие россияне.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» друг Дениса Андрей Бескодаров, в данный момент благовещенец находится в Праге и готовится к предстоящим соревнованиям.

«У него есть все шансы на победу. В категории у Дениса около 50 человек, то есть конкуренция большая. Это европейские соревнования, высокий уровень», – говорит Андрей Бескодаров.

Ранее Денис становился бронзовым призером всероссийских соревнований по бодибилдингу в номинации «пляжный бодибилдинг». Также он двукратный победитель дальневосточных соревнований.

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