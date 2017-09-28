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28сентября
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СКР сообщил о задержании гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа»

СКР сообщил о задержании гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет России задержал генерального директора компании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает ТАСС. Владельцев компании, супругов Мурсекаевых, объявят в международный розыск.

В ближайшее время Кочневу и Пантелеевой предъявят обвинение, после чего в отношении них изберут меру пресечения.

В четверг следствие планировало допросить владельцев «ВИМ-Авиа» Рашида и Светлану Мурсекаевых, но выяснилось, что те уехали за рубеж. В связи с этим устанавливается их местонахождение, отметила Светлана Петренко.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что следствие будет добиваться заочного ареста Рашида Мурсекаева. «Чтобы выйти в суд с ходатайством об аресте, следствию необходимо провести ряд процедур. В частности, предъявить обвинение и объявить его в международный розыск», - сказал собеседник агентства. Он не исключил, что следствие также потребует заочного ареста и для супруги Мурсекаева Светланы.

Следователи устанавливают всех лиц, причастных к хищению денежных средств. Как сообщало Амур.инфо, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа» по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.

Речь о том, что «ВИМ-Авиа» продолжала продавать билеты на свои рейсы при том, что у нее было недостаточно денег для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово. Возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров у авиакомпании не было.

Кроме того, как сообщает РБК, Мосстройэкономбанк в лице Агентства по страхованию вкладов потребовал признать «ВИМ-Авиа» банкротом. Банк требует от авиаперевозчика почти 90 миллионов рублей.

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#«ВИМ-Авиа» #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А як жэ чета Мурсекаевых? Руки коротковаты?

    А что там Великий сказал, чтобы летали? А тут - банкротом и в тюрьму?

    Не понятно...

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