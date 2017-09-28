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До конца года 140 миллионов рублей уйдет на переселение из аварийного жилья в Благовещенске

До конца года 140 миллионов рублей уйдет на переселение из аварийного жилья в Благовещенске

В Благовещенске до конца этого года потратят 140 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. 4,5 миллиона пойдут на доступную среду инвалидов и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Сэкономленные деньги городского бюджета и дотации от области – это более 100 миллионов рублей – направят на ремонт муниципального жилья, берегоукрепление, реконструкцию набережной, а также на увеличение зарплат работникам культуры. В Благовещенске до конца этого года потратят 140 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. 4,5 миллиона пойдут на доступную среду инвалидов и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Сэкономленные деньги городского бюджета и дотации от области – это более 100 миллионов рублей – направят на ремонт муниципального жилья, берегоукрепление, реконструкцию набережной, а также на увеличение зарплат работникам культуры.

Все это было озвучено на заседании депутатов Благовещенской гордумы 28 сентября. Также депутаты затронули тему бюджета на следующий год.

«Закладывается более 300 миллионов в плановый период 2018 года на строительство пристройки, второго корпуса 22-й школы», – сказал председатель Благовещенской городской думы Степан Попов.

Также на заседании обсудили, как проходит реализация программы по развитию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Она рассчитана на 5 лет до 2020 года. До конца этого года по программе должны отремонтировать водопровод от микрорайона Тепличный до поселка Аэропорт. На это выделили 23 миллиона рублей.

«В этом году у нас ведется замена водопровода по трассе поселка Аэропорт. Достаточно значимое мероприятие, потому что водовод сильно изношен. И в этом году проведя ремонт данного водовода, мы можем гарантировать беспрепятственную подачу воды жителям микрорайона, и кроме того этот вопрос коснется жителей Чигири», – рассказал начальник управления ЖКХ Благовещенска Сергей Казанцев.

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#гордума #экономика

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Комментарии
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  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    2 часа назад

    С учётом инфляции хорошо что деньги остаются на программы типа переселения.

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