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28сентября
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Амурские книги получили награды на «Печатном дворе – 2017»

Амурские книги получили награды на «Печатном дворе – 2017»

На Дальневосточной книжной выставке «Печатный двор – 2017» во Владивостоке награды получил целый ряд амурских изданий. А книга Павла Савинкина «Неспешные прогулки» получила сразу две награды.

«Неспешные прогулки» амурского журналиста, опубликованные в издательстве «Платина» ,взяли серебряную медаль в номинации «Публицистика». Кроме того, за эту же книгу издательство получило диплом в номинации «Фотоальбомы, юбилейные издания».

«Платина» получило еще одну награду – диплом в номинации «Словари, справочники, путеводители» – за каталог «Борис Горлачю Графика 1941–1945 гг.».

В номинации «Тематические краеведческие издания» бронзовая медаль досталась издательству «Царское село» за четыре книги серии «Переселенцы» Виктора Романцева.

Еще одну бронзу, но уже в номинации «Публицистика» получило издательство «Амурская ярмарка» за книгу Валентины Кобзарь «Благовещенск. До востребования», которая повествует о дальневосточном путешествии писателя Антона Чехова.

Издательство «Амурская ярмарка» отдельно награждено «За сохранение исторического наследия региона».

В номинации «Проза» диплом получила издательская компания РИО» – за художественные достоинства рассказов и эссе в книге Николая Левченко «Напутствие дилетантов».

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#конкурсы #культура

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