Амурские депутаты проголосовали за ужесточение наказания за надругательство над флагом

Сейчас штрафы не превышают тысячи рублей. В соответствии с поправками теперь будет штраф составлять для физических лиц от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 3 до 5 тысяч рублей.

Обсуждались на заседании и другие вопросы. Так, депутат Кирилл Зимин предложил коллегам разобраться с проблемой дорогих авиабилетов. По его мнению, перевозчики резко подняли цены именно для амурчан из-за проблем компании «ВИМ-Авиа».

«На 1 октября стоимость в "Икаре" авиабилетов до Москвы – 40 тысяч, в "Уральских авиалиниях" – 43 тысячи. В то время, как из Хабаровска – от 13 до 15 тысяч рублей. В связи с этим у меня предложение: вместе с правительством направить обращение антимонопольную службу и Минтранс», – сказал депутат Законодательного собрания Амурской области от «Справедливой России» Кирилл Зимин.

Но это предложение депутаты не поддержали. Позже в областном правительстве прокомментировали, повышений цен нет, просто у авиакомпаний кончились дешевые билеты – их раскупили из-за сложившейся ситуации на рынке авиаперевозок.

Особый интерес вызвал законопроект, касающийся патента на работу иностранных граждан на территории Приамурья. Власти предложили повысить региональный коэффициент, влияющий на стоимость патента. Сейчас его цена – 5 тысяч 302 рубля.

«Я прошу вас рассмотреть данный законопроект, он предусматривает повышение регионального коэффициента, за счёт его округления до третьего знака после запятой. Мы планируем, что стоимость патента повысится на 200 рублей, что негативно не отразится на привлечении иностранной силы по патентам», – выступил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко

На этот счет депутаты разошлись во мнениях. «Может быть, стоит рассмотреть вопрос о большем увеличении коэффициента, чтобы нашим жителям дать больше работы. То есть по примеру Якутии сделать запретительные меры. Получается, наши рабочие влекут на себе инфраструктуру и внутренние обязательства. А эти приехали, поработали и уехали», – сказал депутат Законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш.

«Очень корректно министерство нам предлагает округлить, и этого достаточно. Не надо там думать сейчас, что это катастрофа межэтническая, что их там миллионы. Тут всё сейчас в рамках регулирования и нормально это. Поэтому не стоит ко второму чтению там что-то перегибать», – возразил депутат Законодательного собрания Амурской области от КПРФ Роман Кобызов.

В итоге законопроект приняли в двух чтениях. Депутат Ирина Киевская в свою очередь предложила внести изменения в закон о пособиях лицам, имеющим особые заслуги перед страной и областью. К этой категории относятся почти 2,5 тысяч амурчан. По предложению депутата, из закона нужно исключить несколько категорий – Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, бывший депутат РСФСР и другие.

«Данных категорий у нас просто нет, и не было на территории Приамурья, но почему они вводились, я не могу сказать. А те, граждане, которые подходят под эти категории, они всё-таки выбирают федеральное законодательство. Потому что там речь идёт о 20-30 тысячах рублей. В нашем законе – это 2 300», – отметила председатель комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам социальной политики Ирина Киевская.

За предложение проголосовали и приняли закон в первом чтении. Всего на заседании амурские парламентарии рассмотрели 38 вопросов. В следующий раз депутаты соберутся на сессию в конце октября.