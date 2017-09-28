Осужден житель Приморья, обманувший амурчанина с продажей автомобиля

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю Приморского края. Мужчина обманул знакомого из Благовещенска с продажей его автомобиля. Приморцу придется возместить причиненный благовещенцу ущерб.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в 2011 году житель областной столицы обратился к знакомому из Приморского края с просьбой продать его автомобиль, а после вернуть вырученные деньги. Приморец согласился, и житель Благовещенска передал ему машину, ключи, необходимые документы, оформил доверенность. Продать автомобиль надлежало за 240 000 рублей.

Однако приятель подвел благовещенца. Он обменял его автомобиль на другой, а после совершил еще ряд сделок по обмену машин. В итоге приморец продал обмененный автомобиль, а вырученные деньги оставил себе.

Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил жителя Приморья к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком. К нему была применена амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне – приморца освободили от назначенного наказания и сняли с него судимость.

Но он должен будет возместить благовещенцу материальный ущерб – 170 000 рублей.