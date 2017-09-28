Благовещенский проект попал в проект Google «Вдали от столиц»

«Вдали от столиц» собирает у себя и бизнесменов, и авторов социальных и творческих проектов. Главное условие: все герои должны жить и работать/творить вдали от столиц. И их деятельность должна делать жизнь окружающих лучше.

Стать участником проекта может каждый желающий. Кнопка «Подать заявку» находится на главной странице сайта «Вдали от столиц». Проект появился недавно, участников в нем не так много. Например, во Владивостоке их – восемь, в Хабаровске – десять. Изучать проекты можно географически – по отдельным городам, и тематически – изучая разделы по направлениям.

Первым благовещенским проектом стала мобильная комната матери и ребенка, которую организовала амурчанка Татьяна Дурнева. Как сообщало ИА «Амур.инфо», такая комната на Дальнем Востоке открылась в благовещенском горпарке 1 августа. Татьяна Дурнева разработала проекта и нашла спонсоров. Мамы могут здесь немного отдохнуть, покормить и перепеленать маленьких детей. В 2017 году комната работала бесплатно. В конце сентября сезон ее работы завершился.

«Вдали от столицы» – это еще и конкурс. Специальное жюри в октябре отберет финалистов – самые интересные проекты. А затем в поиске Google все желающие смогут проголосовать за понравившийся проект.

«Проект интересен не только тем, что здесь можно что-то выиграть, а тем, что здесь смогла показать, что в других городах происходит», – рассказала Татьяна Дурнева.