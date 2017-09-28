Новому депутату амурского заксобрания Виктору Радченко вручили удостоверение

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Двенадцатое заседание амурского парламента, которое состоялось 28 сентября, началось с вручения нагрудного знака и депутатского удостоверения. Их получил новый депутат Виктор Радченко. В середине сентября он поменял пост мэра города Райчихинска на депутатское кресло в областном заксобрании.

Исполняющий обязанности председателя заксобрания Юрий Кушнарь поздравил парламентария, пожелав ему успешной деятельности на благо избирателей. Депутат будет работать в комитете по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии.

«Сегодня первое собрание. Я раньше был депутатом в двух созывах, поэтому вопросы все знакомые. Работаем, входим в курс дела. Я смотрю, некоторые депутаты, которые стараются во всех вопросах участвовать, не всегда владеют всей информацией и имитируют деятельность, что они принимают активное участие», – сказал депутат Законодательного собрания Амурской области Виктор Радченко.

Виктор Федорович Радченко родился в 1952 году. Окончив во Владивостоке политехнический институт, прошел трудовой путь от электрослесаря до главы города Райчихинска, отмечен государственными и ведомственными наградами, имеет научную степень доктора технических наук по вопросам использования угольных месторождений Дальнего Востока, а также удостоен звания Почетный гражданин Райчихинска.