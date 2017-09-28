В Приамурье разыскивают мужчину с косоглазием

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Полиция Константиновского района разыскивает Николая Илясова. Молодого человека обвиняют в совершении преступления.

Илясов Николай Андреевич – уроженец села Константиновка Константиновского района, 1995 года рождения. Приметы парня: на вид 20-22 года, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые, нос прямой. Особая примета – наличие косоглазия, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Илясова, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (41639) 91-1-02, 8 (41639) 91-2-15, 8 (41639) 91-3-12 или 02.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает по обвинению в совершении преступления другого уроженца Константиновки – Сергея Котуха. В пресс-службе амурского УМВД ИА «Амур.инфо» уточнили, что эти молодые люди не связаны друг с другом.