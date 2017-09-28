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28сентября
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сегодня, 16:42 2

Новоизбранные благовещенские депутаты получили мандаты

Новоизбранные благовещенские депутаты получили мандаты

Новым членам Благовещенской городской думы вручили депутатские мандаты. Удостоверения и медали получили пять народных избранников. Представлять интересы благовещенцев теперь будут Дмитрий Великий, Анастасия Дорошенко, Александр Имамеев, Владимир Семенов и Елена Синькова.

Два депутата вошли в состав бюджетного комитета. Остальные – в комитет по экономике, собственности и жилищно-коммунальному хозяйству. Должности депутатов от своих округов они будут занимать до осени 2019 года. Затем состоится следующий созыв.

Корреспондент «Альфа-канала» решил узнать, с какими идеями и предложениями народные избранники пришли в думу.

«Главная проблема моего округа – это отсутствие коллектора. У меня все дома на округе плывут. То есть, когда сильные дожди, люди даже не могут зайти в подъезд. Поэтому это наша основная проблема, которую нам нужно решить», – отметила депутат Благовещенской городской думы Елена Синькова.

«Мне кажется, у нас во всем городе есть проблемы с инфраструктурой – и дороги, и тротуары. Моя деятельность, которая будет в течение двух лет, до последующего избрания, как я надеюсь, будет заключаться в реконструкции и ремонте как дворовых территорий, так и территорий всеобщего пользования», – сказала депутат Анастасия Дорошенко.

«Уже обращения от людей пошли, еще не будучи депутатом. В основном они касаются благоустройства дворовых территорий и плохой работы управляющей компании. В связи с этим будем работать и стараться сделать их жизнь более благоприятной», – поделился депутат Благовещенской городской думы Александр Имамеев.

«Основные планы на будущее – это, во-первых, развитие спорта в Благовещенске, также поддержка малого бизнеса, решение вопросов и проблем молодежи. Что касается развития детского спорта – это и площадки во дворах, какие-то спортивные конкурсы новые. У нас сегодня, как известно, одна хоккейная площадка крытая, хотелось бы еще. Это, конечно, большие финансовые затраты, но это все выполнимо на самом деле», – рассказал депутат Благовещенской городской думы Владимир Семенов.

«Из наиболее острых проблем у нас на 11-м округе, на улице Нагорной есть острая проблема с организацией пешеходного перехода для жителей, наших избирателей. Работаем сейчас в этом направлении. Также пять дворов подали у нас заявки на вступление в федеральные программы по благоустройству дворовых территорий. Эти вопросы мы совместно с жителями прорабатываем», – отметил депутат Благовещенской городской думы Дмитрий Великий.

Еще одно место депутата в Благовещенской городской думе пустует. Шестой мандат должен был получить Владимир Рукосуев, которого благовещенцы выбрали представлять 7-й округ. Но избирком отказался его регистрировать по той причине, что кандидат несет военную службу. По словам Владимира Рукосуева, о таком условии он не знал. И теперь думает о том, обращаться за обжалованием в суд или нет. А проводить ли дополнительные выборы в городскую думу, позже решат остальные депутаты.

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#гордума

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Какие интересные фамилии

    Прям вот яблочко от яблони...

  • Цунай

    Цунай
    52 минуты назад

    Как же Рукосуева Неведомский пропустил?

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