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28сентября
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сегодня, 16:30 0

В Приамурье будут судить водителя, пытавшегося скрыться от полиции пьяным

В Приамурье будут судить водителя, пытавшегося скрыться от полиции пьяным
Фото: severpost.ru

20 сентября прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении амурчанина. Он, будучи пьяным, пытался скрыться на автомобиле от сотрудников ГИБДД. Во время погони мужчина попал в аварию, в которой тяжелые травмы получила его пассажирка.

На скамье подсудимых окажется 35-летний житель села Грибское Благовещенского района. Погоня произошла в Благовещенске в ночное время 2 сентября 2016 года. Амурчанин управлял автомобилем Toyota Nadia подшофе. Он предпринял попытку скрыться от сотрудников ГИБДД. Следуя по улице Магистральной, мужчина не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в электроопоры.

В машине находилась пассажирка, которая получила тяжелые травмы.

Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до 4 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ДТП #закон #происшествия #транспорт

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