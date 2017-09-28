На чердаке амурского музея прошел модный показ (фото)

В Благовещенске будут проходить регулярные Недели моды – с показами новых коллекций и прочей фэшн-атрибутикой. Открыли фэшн-календарь «Русские акценты» – коллекция одежды дизайнера из Пекина Светланы Черемных. Презентация прошла на чердаке краеведческого музея.

«Моя коллекция называется "Русские акценты". Кто-то укладывает в это понятие Советский Союз, но изначально замысел был про боярские наряды. Меха, красиво, шикарно, тепло, – рассказала Светлана Черемных. – Мех – только искусственный. Это тренд нового сезона – его будут использовать все ведущие дизайнеры, что уже продемонстрировали Недели моды в Лондоне и Париже. Современные производители научились делать мех красивым, практичным и недорогим. Что до цвета, то в моде будет яркое, но неброское – устойчивые цвета красный и синий. Даже Christian Dior традиционный для Дома серый цвет в этом году заменил на 50 оттенков синего».

В «Русских акцентах» было представлено 40 модных образов: платья, брюки, жакеты и пальто. Это коллекция прет-а-порте – то, что можно носить в обиходе. Но даже по ней многие приглашённые поняли: городу не хватает яркого цвета.

«Да, я сегодня посмотрела на свой облик. Некоторые модели очень похожи. Но да, они в яркой цветовой гамме – красный, синий. Поэтому эта коллекция – просто моя, для меня», – призналась министр культуры Ольга Юркова.

Светлана Черемных успешно продает линию одежды в Пекине, теперь подумывает сделать модным и Благовещенск. В год дизайнер выпускает по две коллекции. Весеннюю ей уже предложили показать в Амурском театре драмы. А «Русские акценты» вдохновили благовещенских дизайнеров на новые свершения.

«Люди немного боялись этого, не понимали, как это должно быть. Но некоторые молодые дизайнеры заинтересовались. Говорят, может, нам тоже поучаствовать в показах, сделать амурскую фэшн-неделю. Но я говорю: всё будет зависеть от вас. Если соберемся, значит, сделаем», – рассказала председатель амурского отделения Союза дизайнеров России Светлана Санатова.

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