Опасный участок с ловушками в Черемушках огородили

Огородить участок в районе Черёмушек в амурском управлении МВД должны были ещё месяц назад. Но сделали это только после обращения журналистов «Альфа-канала».

Местные жители жаловались на опасное место неподалеку от учебного центра УМВД, где в зеленой зоне спрятаны настоящие ловушки – глубокие железные цистерны. Об опасном месте знали городские власти. Но решить проблему должен был собственник территории. Им оказалось амурское управление МВД.

Как пояснили в ведомстве, ранее на земельном участке, расположенном в границах переулка Серышева, улицы Больничной, улицы Зейской и переулка Речной, была воинская часть. В 2007 году территория была передана в оперативное управление УМВД по Амурской области.

«В момент передачи на территории находилось шесть зданий в неудовлетворительном состоянии, и их капитальный ремонт являлся нецелесообразным. На сегодняшний день УМВД России по Амурской области выполняются мероприятия по списанию всех объектов, расположенных на данном земельном участке», – сообщили в ведомстве.