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28сентября
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сегодня, 15:09 0

Жильцы благовещенского дома почти сутки сидят без горячей и холодной воды

Жильцы благовещенского дома почти сутки сидят без горячей и холодной воды
Фото: mytaganrog.com

Многоквартирный дом в Благовещенске остался без водоснабжения. По словам жильцов, причиной стала авария в подвале. Люди говорят, что обращались в различные инстанции, но воды как не было, так и нет.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница дома № 81/1 по улице Театральной Елена, в настоящее время у них идет капитальный ремонт. Был отремонтирован и подвал, однако 27 сентября там прорвало трубы. В результате половина подвала оказалась затопленной.

Елена говорит, что скоро будут сутки, как люди сидят без горячей и холодной воды. «Куда только ни звонили. У нас есть управляющая компания, но она нас уже год не обслуживает, потому что отказалась от нас в одностороннем порядке», – отмечает собеседница.

По ее словам, несмотря на то, что в доме нет водоснабжения, подвоз воды к нему не осуществляется.

В ЕДДС Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что сейчас у дома нет управляющей компании, так как жильцы отказались от нее еще в январе, а новый договор с другой обслуживающей организацией не подписали. Это означает, что в случае внутридомовой аварии жильцам придется устранять ее за свой счет.

Сведения о том, что в подвале дома произошла авария, в ЕДДС не подтвердили. «Аварийной ситуации в этом доме по тепло- и водоснабжению нет», – отметила диспетчер, пояснив, что причины отключения воды неизвестны.

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#ЖКХ #происшествия

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